Le teaser du OPPO F21 Pro révèle un nouveau type de cuir

Les fabricants essaient toujours de rendre leurs smartphones plus luxueux sans trop augmenter leur prix. Certaines entreprises se contentent de proposer des options de couleurs atypiques ou même des teintes rares. D’autres ont joué avec différents types de matériaux, dont la céramique, résistant, mais haut de gamme.

L’utilisation du similicuir n’est pas une nouveauté depuis que Samsung a proposé ce matériau sur la coque arrière amovible du modèle Galaxy Note 3, mais il n’a pas connu un grand succès en raison de certains des inconvénients qui l’accompagnent. Cela n’a pas empêché certains fabricants de proposer du cuir sur des variantes de leurs smartphones, mais les résultats ont été très mitigés. Fort du succès de son beau Find X5 Pro, OPPO tente une fois de plus de donner une nouvelle tournure à un vieux matériau, qui, espérons-le, corrigera les défauts du faux cuir.

Le cuir véritable est presque toujours associé au luxe et à la mode, mais en plus de ses sources parfois controversées, ce n’est pas forcément le bon choix. Ce type de cuir n’est pas non plus très durable, mais la marque d’un matériau authentique de haute qualité est qu’il vieillit avec. En fait, beaucoup de gens apprécient la façon dont le cuir s’estompe et développe une patine qui est unique à la façon dont le produit est utilisé, ce qui peut varier d’une personne à l’autre.

Ces caractéristiques ne sont pas toujours présentes dans le faux cuir, et la durabilité du matériau a toujours été son plus gros problème. La version synthétique se dégrade souvent plus rapidement, et elle se salit et se tache facilement. C’est pourquoi de nombreux consommateurs ont tendance à éviter les smartphones en similicuir : le matériau devient souvent très peu attrayant une fois que l’effet de nouveauté s’estompe. Mettre un étui par-dessus aidera à préserver le matériau, mais cela va à l’encontre de l’objectif d’utiliser du cuir en premier lieu, même s’il est faux.

Ces problèmes ne découragent pas OPPO d’essayer de trouver une meilleure façon d’utiliser le cuir, surtout après que ses processus de céramique pour le OPPO Find X5 Pro aient eu tant de succès et d’attention. La société annonce maintenant la création de ce qu’elle appelle le « cuir en fibre de verre », quelque chose qui sera disponible exclusivement pour la variante Sunset Orange du prochain OPPO F21 Pro, qui pourrait finir par être son modèle le plus populaire.

Un lancement le 12 avril

Les détails sur ce nouveau type de faux cuir sont, sans surprise, rares, mais OPPO mentionne quelques propriétés clés qui semblent intéressantes. La variante en fibre de verre offrira, selon l’entreprise, une meilleure résistance à la température, à l’étanchéité et à l’usure par rapport à ses homologues standard, qui sont tous nécessaires pour l’amener au même niveau que le cuir véritable. Bien sûr, le nouveau matériau de OPPO sera toujours doux au toucher, mais la partie « fibre de verre » reste un mystère pour le moment.

Les spécifications du OPPO F21 Pro sont également inconnues, bien que la société ait partagé quelques teasers sur le matériel. En haut de la liste se trouve un capteur Sony IMX709 fait sur mesure et ce que la société prétend être la première caméra microlentille pour ce marché de milieu de gamme. Le OPPO F21 Pro, propulsé par un chipset Snapdragon 680, devrait faire ses débuts le 12 avril.