Malgré les espoirs de Microsoft, le nombre d’utilisateurs de Windows 11 se stabilise

La société a récemment partagé que 1,4 milliard d’appareils exécutent à la fois Windows 10 et Windows 11, bien qu’elle n’ait pas révélé de chiffres spécifiques pour les deux versions. En outre, Microsoft a mentionné que les PC étaient mis à niveau vers Windows 11 à un rythme deux fois plus élevé que celui de Windows 10. Pourtant, aussi bon que cela puisse paraître, il semble que la plupart des gens soient déjà passés à Windows 11, et les choses pourraient ralentir en ce début d’avril.

Sur les 80 % qui utilisent Windows 10, la plus grande partie utilise les deux familles de mises à jour les plus récentes. Windows 10 N21U (21H2), publié en novembre 2021, représente 28,5 % du marché global, tandis que son aîné, Windows 10 M21U (21H1), publié en mars 2021, représente 26,5 % du marché.