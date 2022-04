Un nouveau rapport indique que Apple construit un appareil pliable secret

Il est assez stupéfiant de penser qu’il a fallu moins de trois ans à Samsung pour passer de la difficulté de livrer un seul appareil pliable fonctionnel à la vente d’un nombre suffisant d’unités 5G du Galaxy Z Flip 3 pour que l’appareil devance l’iPhone 13 et prenne la tête du dernier classement de popularité en Corée.

Bien sûr, le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 ont connu un succès exceptionnel dans le monde entier au cours des derniers mois, contribuant de manière cruciale à la croissance mondiale exceptionnelle de 309 % du segment de marché enregistrée à la fin de 2021 par rapport à l’année précédente.

Mais alors que Samsung prend déjà les appareils pliables tellement au sérieux que la série Galaxy Note a été délaissé pour que les Z Fold 3 et Z Flip 3 bénéficient d’une meilleure distribution et d’une meilleure promotion, Apple continue de jouer le jeu à long terme, attendant le bon moment pour s’attaquer à cette catégorie de produits tendance plutôt que de se précipiter pour suivre son grand rival, comme tant d’autres entreprises semblent le faire.

Bien que Samsung soit un partenaire fiable d’Apple et un fournisseur clé d’écrans d’iPhone depuis la création de la famille de combinés iOS, aujourd’hui extrêmement populaire, LG est susceptible de prendre la place de son rival national pour le premier projet pliable de Cupertino.

LG Display, le partenaire clé d’Apple

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple étudie l’idée de développer des ordinateurs portables MacBook, des iPad et des iPhone pliables à l’avenir, et nous avons également entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple pourrait révéler un appareil pliable entre 2024 et 2025. Selon un nouveau rapport, Apple ne devrait pas dévoiler un appareil pliable avant au moins 2025, et un rapport distinct suggère que LG Display pourrait être celui qui fournit les panneaux pour que cela se produise.

The Elec rapporte qu’Apple pourrait collaborer avec LG sur un futur panneau d’affichage, qui pourrait équiper un prochain iPad ou un MacBook portable. L’écran serait doté d’un verre ultrafin pour le recouvrir et le protéger des rayures, au lieu du polyimide. Le rapport mentionne également que LG fournira des écrans OLED pliables de 17 pouces à HP en 2022. L’écran en question serait de 11 pouces lorsqu’il est plié et de 17 pouces lorsqu’il est entièrement déplié, ce qui offre une surface d’écran massive et une zone de visualisation sur l’écran 4 K.

I think the priority order of sizes of Apple foldable product development is medium, large, & small. Apple is actively testing foldable OLED about 9″ (PPI between iPhone & iPad, adoption of TDDI). The test is to verify key technologies and may not be the final product spec. https://t.co/phbdIhFO3C — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

Un rapport distinct de l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, rapporte qu’Apple pourrait être incapable de lancer un iPhone pliable en 2024. Ming-Chi Kuo indique que, bien que sa prédiction ait été formulée en 2024, il souhaite la réviser et dire qu’Apple dévoilera officiellement son premier produit pliable en 2025 au plus tôt, qui pourrait être un iPad pliable, ou un hybride iPad et iPhone.

Un hybride iPhone/iPad

On ne sait pas très bien ce qu’un « hybride d’iPad et d’iPhone » pourrait signifier, mais on peut supposer qu’il s’agit d’un iPhone plus grand que la moyenne avec un écran pliable et une prise en charge de la 5G, qui est également capable de stocker une carte SIM et une eSIM.

Il y a beaucoup de rapports, mais il est trop tôt pour dire ce que l’on va retrouver sous le capot, ou à quoi il ressemblerait, nous devons donc attendre quelques années pour voir ce qu’Apple a préparé pendant toutes ces années.