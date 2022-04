DJI Mini 3 Pro : des capteurs d’évitement d’obstacles et une batterie légèrement plus grande

Le DJI Mini 3 Pro a finalement fait parler de lui après des mois de rumeurs et est apparu dans une vidéo qui nous donne un premier aperçu très clair sur l’excitant drone réservé aux débutants et aux amateurs de vol. La vidéo ci-dessous, publiée par @DealsDrone sur Twitter, montre ce qui ressemble à un Mini 3 Pro, et permet de répondre à quelques questions sur l’appareil volant.

Tout comme le DJI Mini 2 à laquelle il est censé succéder, une étiquette apposée sur la base du Mini 3 Pro indique qu’il pèsera un peu moins de 250 g. C’est important, car, dans de nombreux pays, vous êtes autorisé à faire voler des drones de moins de 250 g sans avoir besoin de les enregistrer auprès des autorités aéronautiques locales.

Mais alors qu’il ne pèse que quelques grammes de plus que le Mini 2 de 242 g, le DJI Mini 3 Pro semble avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour justifier ce nouveau surnom de « Pro ».

This is the new #DJI #Mini3Pro. It has a bigger 2453 mAh battery. Improved 3-axis gimbal and camera E24 F1.7. Huge front and ground sensors and … new backwards sensors. Weight: 249g. Time to sell your Mini 2. I expect a announcement in a few weeks. pic.twitter.com/CvW9YfmkRg — Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) April 2, 2022

À l’avant, on trouve un nouveau cardan à trois axes pour assurer la fluidité des séquences, ce qui met fin aux rumeurs selon lesquelles il pourrait plutôt opter pour une forme de stabilisation plus électronique. La conception de ce cardan semble inhabituelle dans les vidéos, avec une fixation sur un seul côté, mais cela lui permettra probablement de prendre en charge la vidéo verticale.

Ce cardan porte un capteur photo dont l’objectif f/1.7 est beaucoup plus lumineux que l’objectif f/2,8 du Mini 2, ce qui devrait contribuer à améliorer ses performances en basse lumière. À en juger par les marques sur l’avant de l’objectif, il semble avoir la même longueur focale de 24 mm.

Une meilleure autonomie et de nouveaux capteurs

Did I say China? The battery says https://t.co/jKCLssgpuB which means this piece is probably already approved by the government of India. 🤔 https://t.co/KNQaExZuSH — Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) April 2, 2022

L’un des principaux inconvénients des drones super-compacts est leur autonomie, mais le DJI Mini 3 Pro devrait offrir une grande amélioration à cet égard. La vidéo qui a fait l’objet de la fuite montre qu’il disposera d’une batterie de 2 453 mAh, soit une capacité supérieure d’environ 10 % à celle du Mini 2. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à une durée de vol officielle d’environ 35 minutes.

Les plus grandes nouveautés du Mini 3 Pro sont peut-être ses nouveaux capteurs. La vidéo divulguée montre que le drone aura de grands capteurs avant et au sol pour aider à l’évitement des obstacles.

Ce serait une grande amélioration par rapport au DJI Mini 2, qui n’a pas d’évitement d’obstacles pour l’aider à naviguer autour des arbres en vol. Le Mini 2 ne dispose que de capteurs de détection au sol sur sa face inférieure (qui ne servent pas à éviter les obstacles) et ne dispose d’aucun capteur frontal, malgré l’inclusion d’évents à l’avant.

Il y a encore quelques détails que nous ne connaissons pas encore sur le DJI Mini 3 Pro, y compris la taille de son capteur, la fréquence d’images, l’inclusion de fonctionnalités logicielles comme ActiveTrack et s’il sera effectivement livré avec un nouveau contrôleur.

Ces questions trouveront probablement des réponses dans un proche avenir, le DJI Mini 3 Pro étant attendu dans les prochaines semaines. À moins que DJI ne prévoie également de sortir un Mini 3 standard, l’ajout de « Pro » au nom suggère que ce nouveau drone sera une option plus haut de gamme à côté du Mini 2, qui coûte 459 euros.