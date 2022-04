Comment supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche Google sur Android ?

L’année dernière, nous avons vu Google déployer une fonction astucieuse pour son application de recherche qui permet aux utilisateurs de supprimer les 15 dernières minutes de leur historique de recherche d’une simple pression sur un bouton. Cette fonctionnalité visait à aider les utilisateurs à mieux gérer leurs données et à prévenir les problèmes de confidentialité. Cette fonctionnalité était toutefois exclusive à l’application Google sur iOS et n’a pas fait son chemin vers la version Android jusqu’à récemment.

