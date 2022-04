WhatsApp va introduire de nouvelles limites de transfert pour réduire le spam

« Ces messages ne peuvent être transférés qu’à un seul chat à la fois, afin d’aider à garder les conversations sur WhatsApp intimes et personnelles. Cela permet également de ralentir la propagation des rumeurs, des messages viraux et des fake news », peut-on lire dans la publication d’assistance de WhatsApp.

WhatsApp vous permet actuellement de transférer un message marqué comme « transféré » à un maximum de 5 chats à la fois. Vous pouvez transférer des messages avec l’étiquette « Transmis plusieurs fois » à un seul chat à la fois. Comme l’ a d’abord repéré WABetaInfo, un informateur de WhatsApp, WhatsApp ajoute maintenant plus de limitations de transfert dans une tentative de réduire le spam et la désinformation qui prévalent sur la plateforme .