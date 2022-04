Le jeu classique Angry Birds fait un retour en fanfare sur Android et iOS

Dans un monde rempli d’amateurs de Battlegrounds Mobile et de PUBG : New State, les milléniaux se souviennent encore des jeux mobiles classiques que nous appréciions à l’époque.

Parmi ceux-ci, le jeu le plus populaire était le titre original Angry Birds de 2012, qui a été retiré de l’App Store et du Play Store en 2019, les développeurs Rovio se concentrant davantage sur les spin-offs du jeu comme Angry Birds : Journey et Angry Birds : Friends. Cependant, le jeu classique Angry Birds est maintenant de retour sur Android et iOS en tant que titre payant sans achats in-app.

En 2019, Rovio a retiré le titre Angry Birds de l’App Store et du Play Store. À l’époque, la société n’a pas clarifié son geste, si ce n’est en déclarant qu’il s’agissait de « tests ». Cependant, le développeur s’est récemment rendu sur Twitter pour annoncer le retour du titre sur les appareils mobiles sous le nom de Rovio Classics : Angry Birds.

