Les nouvelles suggestions de Google Docs tenteront de corriger vos fautes d’écriture

Google exploite davantage l’IA pour aider les utilisateurs de Google Docs à écrire plus efficacement. L’application, qui fait partie de la suite t de Google, fournira des suggestions utiles pour améliorer le style d’écriture, assurer l’inclusivité et éviter les mots inutiles grâce à une fonctionnalité appelée suggestions d’écriture assistée.

« Ces nouvelles fonctionnalités offrent une variété de suggestions stylistiques et rédactionnelles lorsque vous composez des documents », a déclaré Google au sujet du déploiement de la fonctionnalité d’écriture assistée. « Les suggestions apparaîtront à mesure que vous tapez et vous guideront lorsqu’il y a des possibilités d’éviter les mots répétés ou inutiles, ce qui vous aidera à diversifier vos écrits et à vous assurer que vous utilisez le mot le plus efficace pour la situation ».

Le géant de la recherche sur Internet a déclaré qu’au fur et à mesure que vous écrivez, vous verrez apparaître des suggestions de formulation alternative, d’utilisation de la voix active, de concision des structures de phrases, d’utilisation d’un langage plus inclusif et de mots potentiellement inappropriés. Si Google repère des modifications potentielles à apporter à votre document, il les signalera par un trait violet.

« Vous verrez des suggestions lorsqu’il est possible de structurer une phrase avec une voix active ou lorsqu’une phrase peut être plus concise, ce qui vous aidera à rendre vos écrits plus percutants », explique Google dans un article de blog détaillé. « Un langage potentiellement discriminatoire ou inapproprié sera signalé, ainsi que des suggestions sur la façon de rendre votre écriture plus inclusive et appropriée pour votre public ».

Les dernières fonctionnalités sont une extension des outils existants conçus pour réparer les fautes d’orthographe et de grammaire de base.

Pas pour tout le monde

Malheureusement, tous les utilisateurs ne pourront pas bénéficier des derniers outils de Google conçus pour améliorer leurs écrits. Google a déclaré que l’outil de tonalité et de style ne sera disponible que pour les abonnés des plans Workspace pour les entreprises (Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Education Plus). Cela signifie que cette fonctionnalité particulière ne sera pas disponible pour Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, et Nonprofits, ainsi que pour les clients de G Suite Basic et Business.

De même, l’outil d’avertissement de mots n’est disponible que pour les abonnés de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching, et Learning Up. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline et Nonprofits, ainsi que pour les clients de G Suite Basic et Business.

Il est un peu dommage que les derniers outils de Google — qui sont conçus pour aider les gens à écrire de manière plus inclusive — ne soient pas disponibles pour tous les utilisateurs de Google Docs. La dernière mise à jour de Google Docs fait suite à la récente annonce de Google visant à améliorer la collaboration dans sa suite en ligne grâce à une intégration plus poussée avec la plateforme de vidéoconférence Google Meet.