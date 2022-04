Quant à la disponibilité de la nouvelle fonctionnalité dans l’application WhatsApp UWP, WABetaInfo rapporte qu’ elle est en cours de développement et qu’elle n’est déployée qu’à certains bêta-testeurs . Par conséquent, cela pourrait prendre un certain temps avant qu’elle ne soit disponible dans la version stable.

Pour ceux qui l’ignorent, la fonctionnalité « Afficher une fois » n’est pas nouvelle et est disponible sur les versions iOS et Android de WhatsApp depuis l’année dernière. Cette fonctionnalité permet d’améliorer la confidentialité des utilisateurs de WhatsApp lorsqu’ils partagent du contenu multimédia sur la plateforme. Cependant, les destinataires peuvent toujours faire une capture d’écran ou un enregistrement d’écran du contenu avant qu’il ne soit supprimé automatiquement.

WhatsApp a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à son application de bureau UWP pour Windows. Nous avons récemment vu la plateforme de messagerie appartenant à Meta ajouter des éléments de conception Windows 11 plus tôt dans l’année, tandis que le support du mode sombre a été ajouté assez récemment. Maintenant, WhatsApp teste la fonctionnalité « Afficher une fois » pour les fichiers multimédias qui permet aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent aux destinataires de WhatsApp.