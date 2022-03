by

Windows 11 : bientôt un Explorateur de fichiers à onglets et un presse-papiers plus intelligent ?

Le 5 avril, Microsoft organise un événement auquel participera Panos Panay, chef de Surface et de Windows, et même si cet événement semble être destiné aux entreprises, les attentes sont élevées. Les rumeurs indiquent que Microsoft pourrait annoncer quelques grandes fonctionnalités de Windows 11 le jour de l’événement.

La croyance est que le presse-papiers de Windows 11 pourrait devenir beaucoup plus intelligent, selon The Verge. Microsoft pourrait annoncer l’ajout d’actions suggérées dans le presse-papiers de Windows, notamment la possibilité d’appeler un numéro de téléphone copié ou d’envoyer un e-mail à une adresse e-mail copiée.

Microsoft pourrait également annoncer une expérience d’onglets pour l’Explorateur de fichiers afin que vous puissiez ouvrir plusieurs de vos dossiers favoris en une seule fois, sans passer par une nouvelle fenêtre. Ces deux fonctionnalités ont été repérées cachées dans les récentes builds de Windows Insider, ajoutant à la spéculation.

En dehors de ces deux fonctionnalités clés, l’annonce d’une nouvelle application de messagerie pour Windows 11 est une autre possibilité pour cet événement. Actuellement connue sous le nom de « One Outlook » en interne chez Microsoft, l’application fonctionne comme l’expérience Outlook sur le Web. Elle pourrait être annoncée comme une alternative moderne à l’application Mail & Agenda de Windows 11. Cette application est en préparation depuis près d’un an, et un aperçu a récemment été repéré en ligne.

Étant donné que l’événement s’adresse aux professionnels qui travaillent dans un monde hybride, Microsoft Edge, Microsoft Teams et d’autres applications Microsoft 365 pourraient être des sujets importants abordés par Panay.

Des annonces sur les services ?

Microsoft pourrait parler des avatars 3D dans Microsoft Teams, et d’une nouvelle fonctionnalité pour Edge qui vous permet d’organiser, de coder par couleur et d’enregistrer vos fenêtres ouvertes dans des « espaces de travail ». Quant aux autres services Microsoft, de nouvelles fonctionnalités pour Windows 365 Cloud PC, Microsoft Endpoint Manager, et même Microsoft Defender, sont toutes attendues.

Le coup d’envoi de l’événement Windows de Microsoft sera donné à 17 heures, heure française, le 5 avril. Outre Panay, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a également été confirmé pour prendre la parole lors de l’événement. Trois sessions en petits groupes sont prévues à la fin de la présentation principale, avec des démonstrations centrées sur la productivité, la collaboration, la gestion et la sécurité.