Apple réduirait la production de son iPhone SE 2022 en raison d’une faible demande

Apple a dévoilé le nouvel iPhone SE au début du mois, et l’appareil est déjà disponible en ligne et dans les Apple Store. Mais, il s’avère que l’appareil n’est pas exactement le succès escompté par Apple, car l’iPhone SE continue d’être en stock à peu près partout.

Les analystes y voient la preuve vivante que la demande d’iPhone SE est plutôt faible, et un rapport de Nikkei citant des personnes au fait de la question affirme qu’Apple a déjà réduit la production de ce modèle particulier. Selon ce rapport, Apple prévoit de fabriquer environ 20 % de moins de modèles d’iPhone SE au prochain trimestre, tout cela parce que la demande actuelle pour ce modèle n’est pas aussi élevée que prévu par la société.

Shanghai lockdown doesn’t affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status “in stock” as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022