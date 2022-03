by

Google Lens arrive sur Chrome et remplace l’option « Recherche une image »

Google Lens est l’un des outils les plus puissants du géant des moteurs de recherche. Il permet aux utilisateurs de faire de la recherche inversée sur des images, d’identifier des plantes, des animaux, des monuments, de scanner des codes, de traduire du texte et de faire bien d’autres choses. L’entreprise avait testé Google Lens sur Chrome, et il semble qu’il soit enfin disponible.

L’option fait partie de la dernière mise à jour de Google Chrome. La société a supprimé l’option de recherche d’image inversée pour Google Lens. Auparavant, si vous cliquiez avec le bouton droit de la souris sur une image, Chrome proposait des options telles que « rechercher une image », qui permettaient d’effectuer une recherche inversée de l’image sur le site Web de Google Images.

Cependant, l’option « Recherche une image » a maintenant disparu et a été remplacée par « Recherche l’image avec Google Lens ».

Ce changement ne plaît pas à tout le monde. Comme le note Ghacks, Google Lens est davantage un fournisseur d’informations contextuelles et non un moteur de recherche d’images inversées dédié. Le site Web de Google Lens affiche des correspondances visuelles et des liens vers d’autres sites Web qui contiennent des informations liées à cette image, mais les résultats sont limités.

Il faudra utiliser une solution de contournement si Google Lens ne vous convient pas

Bien que la recherche inversée d’images existe toujours, elle nécessite quelques clics supplémentaires. Pour une recherche inverse d’images pratique, les utilisateurs peuvent également installer des extensions Chrome telles que Search by Image, Reverse Image Search ou Huntress Reverse Image Search. Mais, l’option par défaut a disparu et la seule option proposée par Google est Lens.

Une autre option pour les utilisateurs de Chrome est de passer au navigateur Vivaldi. Vivaldi, qui est également basé sur Chromium, prend en charge l’option de recherche d’images dans sa dernière version. L’option apparaît dans le menu contextuel du navigateur lorsque les utilisateurs font un clic droit sur les images affichées dans le navigateur Web.