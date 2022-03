L’iPhone domine le marché des smartphones haut de gamme dans toutes les régions en 2021

by

Un nouveau rapport de Counterpoint Research montre que les ventes de smartphones premium ont atteint des records en 2021, et en plus de cela, les iPhone d’Apple ont été les plus vendus dans chaque territoire, rapporte Apple Insider. Il semble qu’Apple règne sur la catégorie des smartphones premium dans le monde entier.

Précédemment, Counterpoint Research a indiqué qu’Apple avait dominé les ventes de smartphones aux États-Unis. En outre, 7 des 10 smartphones les plus vendus dans le monde étaient… vous l’avez deviné, des iPhone. Aujourd’hui, le cabinet a publié une nouvelle étude qui souligne la domination de l’iPhone sur le marché des smartphones haut de gamme, dans chaque région étudiée par le cabinet.

Tout d’abord, que considère le cabinet comme un smartphone haut de gamme ? Selon le cabinet, il s’agit des smartphones coûtant plus de 400 dollars, et ce même marché a connu une croissance de 24 % en 2021, par rapport à 2020. Pour la même période, le marché général des smartphones (pas seulement les smartphones premium) a également connu une croissance, plus modeste, de 7 %.

Le directeur de recherche de Counterpoint, Tarun Pathak, indique que la croissance du marché des smartphones haut de gamme en 2021 est due à plusieurs facteurs, dont la demande de remplacement, les stratégies des constructeurs et même la dynamique de la chaîne d’approvisionnement.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous assistons à cette croissance. Pathak a également souligné que la demande de connectivité 5G a également son mot à dire. Et, avec le vide du marché premium que Huawei a laissé (malheureusement pour beaucoup), Apple l’a agressivement comblé, en particulier en Chine et en Europe occidentale. D’autres entreprises qui ont essayé agressivement de prendre la place de Huawei, selon le rapport, étaient OPPO, Vivo et Xiaomi.

Nous ne connaissons pas les chiffres d’Apple

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, Apple ne publie pas de chiffres de vente, les données utilisées pour la recherche proviennent donc des propres sources de Counterpoint. Selon les informations qui s’y trouvent, en 2021, Apple a atteint une part digne de mention de 60 % sur le marché premium pour la première fois depuis 2017.

Cela pourrait également être dû au fait que le lancement de l’iPhone 12 a été retardé à cause de la pandémie et que beaucoup de ses ventes ont été repoussées en 2021.

Selon le cabinet d’études, Apple est dans la meilleure position pour conquérir les utilisateurs de smartphones premium de Huawei dans un proche avenir, et dans l’ensemble, le cabinet s’attend à ce que le géant de Cupertino connaisse plus de croissance, ainsi que d’apporter davantage de croissance au marché premium lui-même dans les années à venir.

Le marché des smartphones pliables va jouer un rôle clé

Cependant, Apple n’est pas le seul moteur du marché, et il convient de lui accorder le crédit qu’il mérite, comme le fait le rapport. L’analyste principal Varun Mishra souligne que le lancement futur de smartphones pliables à un prix plus bas stimulera également la croissance du marché haut de gamme. L’analyste souligne que Samsung a prouvé que les smartphones pliables constituent un marché viable.

D’autre part, Apple devrait lancer un iPhone pliable en 2024, du moins selon les rumeurs.

Le rapport marque que les ventes de Samsung sur le marché des smartphones premium ont augmenté de 6 % à partir de 2020, mais malgré cela, le géant technologique basé en Corée du Sud a perdu des parts de marché. OPPO et Vivo, en revanche, ont vu leurs ventes dans le marché premium doubler en 2021. À peu près, ces deux entreprises ont respectivement connu une croissance stupéfiante de 116 % et 103 %. OPPO connaît également une croissance régulière sur le marché européen, parvenant à combler, dans une certaine mesure, le vide de Huawei sur le marché.

Xiaomi a réussi à entrer dans la liste des cinq premiers pour le marché premium dans presque toutes ses régions, et les gains de la société ont été tirés par la série Mi 11 principalement.