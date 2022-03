Twitter permet d’enregistrer un GIF directement depuis la caméra de l’application iOS

Nous attendons depuis toujours d’avoir un bouton « Modifier », mais Twitter a appliqué une nouvelle fonctionnalité qui est tout aussi bonne. Cette semaine, Twitter a offert aux utilisateurs d’iOS la possibilité d’enregistrer des GIF directement à partir de la caméra de l’application.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être un moyen utile de partager de courts clips sur votre timeline sans avoir à télécharger une vidéo complète.

Enregistrer des GIF directement sur Twitter vous fait gagner des minutes en essayant de convertir une longue vidéo préenregistrée depuis l’album de votre smartphone sur d’autres plateformes de GIF comme GIPHY. Il vous suffit d’appuyer sur un nouveau tweet, de toucher l’icône de l’appareil photo, de le mettre en mode GIF s’il n’y est pas déjà, puis d’appuyer et de maintenir le bouton d’enregistrement. Vous pouvez ensuite régler le GIF pour qu’il soit lu en boucle, comme le Boomerang d’Instagram, ou le lire depuis le début.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

—Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022