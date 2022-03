6 nouveaux appareils OnePlus, dont le 10 Ultra, font l’objet de fuites

OnePlus a apporté plusieurs changements majeurs à son activité au cours des derniers mois et années, et il semble que la société souhaite introduire plusieurs nouveaux smartphones cette année. Une nouvelle rumeur provenant d’une source fiable affirme que OnePlus pourrait annoncer 6 autres appareils cette année. La rumeur provient de la même source qui a récemment rapporté que OnePlus pourrait introduire une nouvelle smartwatch de la marque Nord.

Yogesh Brar, de 91Mobiles, affirme que OnePlus pourrait annoncer six nouveaux smartphones en 2022. OnePlus était auparavant une entreprise qui annonçait trois ou quatre appareils par an, et c’est un grand pas en avant, car l’entreprise devra également fournir des mises à jour logicielles régulières, un support et des correctifs de sécurité pour encore plus d’appareils.

Here are some of the upcoming Nord/number series products •OnePlus 10 Pro – March

•OnePlus Nord CE 2 Lite — April

•OnePlus Nord 2T — April End/Early May

•OnePlus 10R — May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro)—July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) – Late Q3 —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022

La rumeur prétend que le OnePlus 10 Pro récemment annoncé pourrait finalement faire ses débuts internationaux à la fin de ce mois. Ce n’est pas trop surprenant, étant donné que nous savions déjà qu’il allait être lancé dans les prochaines semaines.

Le deuxième appareil de la liste est le OnePlus Nord CE 2 Lite, qui pourrait être dévoilé en avril. Le Nord CE 2 5G standard a été annoncé à la mi-février avec un chipset MediaTek 900, 6 ou 8 Go de RAM, et 128/256 Go de stockage. Le prochain sur la liste est le OnePlus Nord 2T, qui, selon les rumeurs, devrait être lancé à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai. Le OnePlus 10R pourrait être annoncé en mai, ce qui est en accord avec les fuites que nous avons vues jusqu’à présent.

Le OnePlus Nord 3, qui pourrait s’appeler le « Nord Pro », devrait devenir officiel en juillet. Le smartphone pourrait inclure un écran de 6,7 pouces, le MediaTek Dimensity 8100 avec 12 Go de RAM, et la technologie Super Flash Charge de 150 W que OPPO a montré au MWC 2022.

Un OnePlus 10 Ultra très attendu

Le dernier, mais non le moindre, est le OnePlus 10 Ultra, qui pourrait s’appeler le OnePlus 10 Pro+, qui pourrait être lancé à la fin du troisième trimestre, aux alentours de septembre.

La plupart des téléphones inclus dans la fuite sont assez standard pour la traditionnelle gamme de smartphones de OnePlus. Cependant, le OnePlus 10 Ultra est certainement une idée novatrice. La sortie mondiale du base 10 Pro a été anticipée depuis un certain temps, et comme de plus en plus de gens mettent la main dessus, il semble être un appareil alléchant. Le fait de savoir qu’une version plus puissante est à venir, destinée à rivaliser potentiellement avec les smartphones haut de gamme de Samsung et d’Apple, est une perspective excitante pour les amateurs de smartphones.