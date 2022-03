Google apporte Android 12L aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec la mise à jour March Feature Drop

Google a déployé aujourd’hui le March Feature Drop et Android 12L aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro après qu’une version soit arrivée aux Pixel plus anciens au cours de la première semaine de mars. La sortie retardée vient après un deuxième retard de ce type pour les smartphones les plus récents de Google, soulevant des préoccupations de problèmes de démarrage avec le processeur Tensor de la société.

La nouvelle mise à jour fait environ 490 Mo sur les appareils Pixel 6 et porte le numéro de version SP2A.220305.013.A3. Cette mise à jour apporte non seulement plusieurs nouvelles fonctionnalités de la mise à jour March Feature Drop, mais aussi certaines fonctionnalités qui sont exclusives à la série Pixel 6. En effet, avec la mise à jour March Feature Drop et Android 12L, Google apporte quelques améliorations de qualité de vie aux Pixels.

Il ajoute la prise en charge de Night Sight à l’application Snapchat, ce qui permet de prendre de meilleures photos de nuit lorsque l’on utilise la populaire application de réseaux sociaux. Il améliore également la fonction intelligente Légende en direct du Pixel pour permettre aux utilisateurs d’avoir une voix automatique qui transcrit l’audio entrant et lit le texte à la personne à l’autre bout.

Google met également en évidence les mises à jour des applications (dont certaines ont déjà été déployées), notamment un nouveau widget de batterie qui arrive dans l’option Fond d’écran et style, une nouvelle intégration de YouTube dans l’application Messages, et le partage en direct de YouTube avec l’application d’appel vidéo Duo, un peu comme le Share Play d’Apple.

Profitez de Android 12L

Android 12L est pour sa part une mise à jour plus modeste. Il y a de petits changements d’interface avec un cadran d’horloge plus petit pour l’écran de verrouillage, des fonds d’écran et des sélecteurs de widgets plus jolis, et des ajustements au centre de notification. Le menu multitâche subit également quelques retouches pour les personnes qui veulent utiliser souvent l’écran partagé.

Bien qu’elle soit enfin là, Android 12L a été une version profondément étrange pour Google. Elle était initialement positionnée comme apportant des améliorations aux appareils à grand écran comme les tablettes et les dispositifs pliables, mais Android 12L reste exclusif aux Pixel pour le moment. Alors que le Pixel 6 Pro peut charitablement être compté comme un « smartphone doté d’un grand écran » si l’on devait bricoler les paramètres d’affichage, la réticence de Google à lancer un successeur à la Pixel C a paralysé l’efficacité de sa version Android 12L. L’absence d’une poussée d’applications pour grand écran dirigée par Google a également servi à souligner l’insuffisance de la mise à jour, en particulier lorsque des entreprises comme Samsung ont déjà des systèmes d’exploitation Android compétents pour ses propres tablettes.