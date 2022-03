by

Windows 11 permet de nommer les dossiers du menu Démarrer, et apporte de nouveaux gestes tactiles

L’itération de ce mois de la build Insider Preview de Windows 11, version 22579, est en cours de déploiement. La nouvelle mise à jour de Windows 11 pour le canal Dev n’apporte pas beaucoup de changements par rapport aux précédentes builds, mais nous obtenons quelques changements intéressants.

Cette version Insider Preview de Windows 11 est accompagnée de quelques modifications de BitLocker pour les administrateurs informatiques qui excluent les disques amovibles USB du chiffrement. Il est dit que cela résoudra le chiffrement accidentel des périphériques de stockage amovibles tels que les caméras vidéo, les enregistreurs vocaux, les systèmes de conférence, les appareils médicaux et bien d’autres.

Microsoft a révélé les étapes à suivre pour exclure le stockage du chiffrement. Pour ce faire, il faut collecter tous les identifiants des périphériques à exclure et configurer la politique de liste d’exclusion BitLocker dans Intune. Vous pouvez consulter les étapes en détail pour vous faire une idée plus précise.

De nouvelles images ISO sont également publiées dans le cadre de la mise à jour. Elles permettront aux utilisateurs d’effectuer une installation propre de Windows 11 en toute simplicité. Vous pouvez télécharger les ISO de Windows 11 à partir d’ici.

En plus de la possibilité d’ajouter des applications aux dossiers du menu Démarrer dans une mise à jour précédente, Windows 11 offre désormais la possibilité de nommer les dossiers du menu Démarrer. Pour cela, il suffit d’en créer un puis de cliquer dessus et de sélectionner l’option « Modifier le nom » pour le nommer, et le tour est joué.

De nouveaux gestes à trois doigts

La mise à jour inclut également des suggestions de sites à l’application « Démarrer » pour épingler ces sites à la barre des tâches et des gestes tactiles à plusieurs doigts mis à jour, qui incluent un geste à trois doigts (balayage vers la gauche ou la droite) pour basculer entre les fenêtres récemment utilisées.

Parmi les autres changements, citons l’ajout du bouton « Exécuter une nouvelle tâche » sur toutes les pages du gestionnaire des tâches, le design Windows 11 pour les applications Win32, le Fluent Design pour la loupe et le clavier à l’écran, etc. La build 22 579 comprend également un certain nombre de corrections de bugs.

Pour clarifier les choses, il s’agit d’une mise à jour de la preview de Windows 11 pour les Insiders du canal Dev et elle n’est pas destinée au grand public.