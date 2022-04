Le PDG d’Apple Cook répond à un dentiste dont la vie a été sauvée par ECG

by

Aujourd’hui, une nouvelle histoire raconte comment l’Apple Watch a sauvé la vie d’un dentiste en Inde grâce à la fonction ECG de la montre. Les capteurs ECG analysent les battements du cœur de l’utilisateur et détectent les rythmes irréguliers qui pourraient indiquer une fibrillation auriculaire (A-fib). Cette dernière peut entraîner la formation de caillots sanguins dans le cœur et augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque.

Selon Hi-Tech, le dentiste indien, Nitesh Chopra, a reçu de nombreux avertissements de la part de son Apple Watch, il a finalement consulté un médecin, et l’ECG qui a été effectué concordait avec les relevés de l’ECG sur la smartwatch. Au cours de leur examen, les médecins ont découvert que le Dr Chopra avait une artère complètement bouchée, qui a été réparée par une intervention chirurgicale.

La femme du Dr Chopra, Neha, a pris le temps d’envoyer une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, pour le remercier et attribuer à l’Apple Watch le mérite d’avoir sauvé la vie de son mari. Tim Cook lui a répondu en ces termes : « Je suis très heureux que vous ayez demandé une évaluation clinique et que vous ayez reçu les soins que vous souhaitiez. Merci d’avoir partagé votre histoire avec nous. Passez une bonne journée. Meilleurs vœux, Tim ».

Et la légende de l’Apple Watch continue de grandir. Parmi les fonctionnalités de l’Apple Watch permettant de sauver des vies, on trouve le capteur de fréquence cardiaque, qui a probablement sauvé le plus de vies parmi toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch.

De nouvelles smartwatches attendues

La seule nouvelle fonctionnalité liée à la santé attendue cette année, selon Mark Gurman de Bloomberg, est un capteur qui lira la température corporelle de l’utilisateur.

Gurman s’attend également à ce que trois modèles d’Apple Watch soient commercialisés par Apple cette année :

Apple Watch Series 8—avec un nouveau thermomètre corporel, des « mises à jour majeures du suivi des activités » et des améliorations des performances

Apple Watch SE 2—la version abordable de l’Apple Watch

Apple Watch Extreme—une version robuste et sportive de l’Apple Watch.

Grâce à des histoires comme celle-ci, l’Apple Watch est devenue la montre la plus populaire au monde, dépassant des marques de montres célèbres comme Rolex, Seiko, Casio, Timex, et d’autres.