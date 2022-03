Le Apple Studio Display fonctionne sous iOS 15.4

by

Plus tôt aujourd’hui, j’ai mentionné que le nouveau Studio Display de Apple a des problèmes avec la caméra, car il produit des images et des vidéos de mauvaise qualité, ce qui semble être un bug.

Apple est déjà au courant du problème, et a annoncé qu’elle allait déployer une mise à jour logicielle qui corrigera le problème. Ces dernières heures, un utilisateur a découvert que le logiciel du Studio Display n’est pas aussi personnalisé que nous le pensions, et qu’il exécute la version complète de iOS 15.4, que l’on trouve également sur le dernier smartphone iPhone SE (2022) et d’autres appareils.

Daring Fireball relayé par MacRumors a découvert que le nouveau Studio Display fonctionne avec le logiciel complet iOS 15.4, que l’on retrouve également sur la série d’iPhone 13 et sur l’iPhone SE 2022 récemment annoncé. Lorsque John Gruber s’est rendu dans les paramètres Graphiques et Affichage, il a constaté que la version du logiciel est 15,4 (Build 19E241). Il précise : « C’est iOS 15.4 jusqu’au numéro de build — 19E241 est le même numéro de build que iOS 15.4 et iPadOS 15.4 ».

Pour ceux qui l’ignorent, le Apple Studio Display est équipé de la puce Apple A13 Bionic, qui équipe également la série de smartphones iPhone 11. Il était un peu surprenant de voir Apple équiper un moniteur d’une puce phare d’un précédent smartphone, mais cela avait beaucoup de sens ; elle a beaucoup de puissance pour traiter du contenu de haute qualité, et elle est également utilisée pour alimenter Center Stage et d’autres fonctions de caméra et de moniteur.

Dans d’autres nouvelles, mais connexes, l’iPhone SE 2022 et le nouvel iPad Air de 5e génération sont maintenant disponibles en boutique, et vous pouvez acheter le nouvel iPhone abordable à partir de 529 euros, et l’iPad Air de 5e génération à partir de 699 euros.