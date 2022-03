Des captures d’écran de Wear OS 3 viennent d’être divulguées

by

Google nous a-t-il montré, pour la deuxième fois, à quoi ressemblerait le stock Wear OS 3 ? Comme le rapporte 9to5Google, de nouvelles images tirées de l’application compagnon Wear OS sur le Google Play Store nous donnent un autre aperçu de ce que pourrait être l’expérience Wear OS 3.

Vous savez probablement qu’actuellement, seules la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung fonctionnent sous Wear OS 3. Parce que Samsung a sa surcouche One UI au-dessus de Wear OS 3, vous ne pouvez pas vivre la soi-disant « expérience Android stock » avec ces deux montres Samsung. Mais maintenant nous avons un autre aperçu de ce que nous pourrions obtenir lorsque Google sortira sa propre Pixel Watch et rendra Wear OS 3 disponible pour d’autres smartwatches qui utiliseraient probablement la version stock de Wear OS 3.

Les images tirées de la page de l’application compagnon Wear OS du Google Play Store montrent la refonte de Google Assistant sur Wear OS 3 et, vraisemblablement, une tuile de décompte des pas Fitbit. Nous pouvons également voir comment une notification de message entrant et une notification pour un événement à venir dans le calendrier de l’utilisateur pourraient éventuellement être affichées sur une version stock de Wear OS 3. Les images montrent également comment une version stock de Wear OS 3 pourrait afficher l’application YouTube Music, Google Messages, et les applications Google Pay.

Comme je l’ai déjà signalé, l’année dernière, Google a également publié un aperçu de Wear OS 3 pour les développeurs, basé sur un émulateur. Cet aperçu pour les développeurs était la première fois que nous avons vu à quoi Wear OS 3 pourrait ressembler sans le skin One UI de Samsung.