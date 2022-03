by

Google permettra de trouver des applications qualifiées pour les tablettes et les dispositifs pliables

Google, depuis quelques semaines, travaille dur pour améliorer l’expérience des tablettes Android, des dispositifs pliables et de tous les appareils à grand écran. La société a récemment publié Android 12L, qui améliore considérablement l’expérience globale. Et maintenant, elle fait quelques gestes qui vous permettront de savoir si une application que vous allez télécharger sera bonne sur une tablette ou non.

Google a annoncé qu’elle allait bientôt ajouter une fonctionnalité au Play Store qui vous permettra de filtrer les applications de « haute qualité » optimisées pour le grand écran.

Google précise que le Play Store donnera la priorité aux applications qui respectent ses directives en matière de qualité des applications pour grand écran. En outre, il assurera la promotion des applications qui respectent ces directives.

Nous allons mettre à jour notre logique de présentation et de classement dans Play sur les appareils à grand écran afin de donner la priorité aux applications et aux jeux de haute qualité en fonction de ces directives sur la qualité des applications. Cela aura une incidence sur la manière dont les applications sont présentées dans les résultats de recherche et les recommandations sur la page d’accueil, l’objectif étant d’aider les utilisateurs à trouver les applications les mieux adaptées à leur appareil.

Google ajoute ensuite qu’il prendra des mesures à l’encontre des applications qui ne répondent pas aux exigences de base. Pour les applications qui ne répondent pas aux exigences de base, Google Play Store avertira les utilisateurs que l’application risque de ne pas fonctionner correctement sur leur appareil. En outre, la société ajoute des évaluations et des commentaires spécifiques à chaque appareil, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir une meilleure idée de l’expérience de l’application sur leur appareil.

Google prépare son avenir

Le nombre d’utilisateurs de tablettes Android augmente de jour en jour et il semble que la société souhaite améliorer la perception des tablettes Android avec cette nouvelle fonctionnalité.

La poussée de Google sur les appareils à grand écran est intéressante, étant donné qu’elle ne fabrique aucune tablette, aucun smartphone pliable et un seul Chromebook (qui a été introduit en 2019). Bien sûr, elle a beaucoup de partenaires qui les fabriquent, mais on peut imaginer qu’elle ne fait pas ça que pour eux. Des rumeurs font état d’un prochain smartphone Pixel pliable.