Apple aurait économisé 6 milliards d’euros en retirant le chargeur et les écouteurs des boîtes d’iPhone

Lorsque l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International a déclaré à ses clients en juin 2020 que la série d’iPhone 12 ne comprendrait pas de chargeur ou d’écouteurs dans la boîte, les consommateurs ont été stupéfaits. Bien sûr, Apple a essayé de se cacher derrière l’objectif d’être respectueux de l’environnement et a souligné qu’en réduisant la taille des boîtes dans lesquelles l’iPhone est livré, 70% d’appareils supplémentaires pouvaient tenir sur une palette d’expédition.

Plus de boîtes sur une palette permettraient à Apple d’expédier plus de smartphones aux utilisateurs en une seule fois. Par conséquent, l’utilisation de boîtes plus petites permettrait à Apple de réduire ses émissions de carbone annuelles de 2 millions de tonnes, selon l’entreprise. Cela équivaut à retirer 500 000 voitures de la circulation.

Mais tout le monde ne croit pas qu’Apple a pris cette décision, qui a été copiée par la plupart des grands fabricants de téléphones, y compris Samsung et Google, pour protéger l’environnement. Si beaucoup s’accordent à dire qu’Apple a retiré le chargeur des boîtes d’iPhone pour une raison “verte”, le “vert” auquel ils pensent est la couleur de l’argent.

L’observateur avisé notera qu’Apple a lancé ce programme avec la sortie de sa première série d’iPhone 5G, l’iPhone 12. Apple aurait-elle décidé de compenser les coûts supplémentaires liés à l’inclusion d’un modem 5G et d’autres pièces en retirant le bloc de charge et les EarPods de la boîte ?

Selon le Daily Mail, en éliminant le chargeur et les EarPods de la boîte, Apple a économisé un total de 5 milliards de livres sterling jusqu’à présent. Cela équivaut à 6 milliards d’euros. Mais Apple n’a pas réduit le prix de ses appareils lorsqu’elle a retiré les accessoires de la boîte de l’iPhone. Dans le même temps, de nombreux acheteurs d’iPhone qui souhaitaient recharger rapidement leur appareil ne disposaient que des adaptateurs 5W fournis dans la boîte avec les anciens modèles et ont été contraints de dépenser 25 euros pour un chargeur 20W et 19 autres euros pour remplacer les EarPods.

Un éventuel coût supplémentaire de 44 euros pour les clients

Bien sûr, il se peut que l’on sous-estime Apple. Après tout, certains acheteurs d’iPhone ont peut-être décidé de remplacer les EarPods, qui étaient gratuits dans la boîte jusqu’à ce qu’Apple les retire, par une paire d’AirPods qui est actuellement proposée à 199 euros.

Si un consommateur souhaitait simplement remplacer les EarPods, il pouvait le faire pour 19 euros de plus. Ainsi, même si un client Apple souhaitait simplement ajouter un bloc de charge et les EarPods filaires avec son nouvel iPhone, cela lui coûterait 44 euros de plus. Si l’on considère les millions d’iPhone vendus par Apple chaque année, cela représente certainement beaucoup d’argent qui rentre dans les caisses d’Apple.

La réduction de la taille des boîtes et l’augmentation de 70 % du nombre d’appareils par palette devraient aider Apple à réduire ses frais d’expédition de 40 %, ce qui devrait permettre à la société de réduire le prix du smartphone pour les consommateurs. Certains analystes ont calculé qu’Apple économise l’équivalent de 35 dollars sur chaque iPhone qu’elle vend. Pourtant, l’entreprise n’a pas réduit ses coûts.

Depuis qu’elle a annoncé qu’elle retirait le chargeur et les écouteurs de la boîte de l’iPhone, Apple aurait expédié 190 millions d’iPhone. Si l’on additionne le montant qu’Apple a économisé grâce à cette mesure de réduction des coûts et le montant qu’elle a économisé sur les expéditions, on arrive aux 5 milliards de livres (ou 6 milliards d’euros) calculés par le Daily Mail. En d’autres termes, si Apple avait répercuté chaque centime d’économie sur ses clients, le public pourrait s’enrichir de 6 milliards d’euros.