Maserati dévoile sa nouvelle gamme de véhicules électriques de luxe

Le constructeur italien de voitures de luxe Maserati a annoncé une gamme de véhicules entièrement électriques appelée Folgore, comprenant un coupé sportif GranTurismo de nouvelle génération, une version électrique du best-seller Levante, le tout nouveau SUV Grecale, et plusieurs autres voitures de sport et cabriolets de luxe. La société a déclaré qu’elle proposerait des versions électriques de tous ses modèles d’ici 2025 et qu’elle passerait à des ventes exclusivement réservées aux VE d’ici 2030.

Lors d’une conférence de presse avec les journalistes, Davide Grasso, PDG de Maserati, a déclaré que le constructeur automobile visera également à éliminer complètement les ventes de ses véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2030 — bien que cela dépende des marchés individuels et des demandes des clients. « C’est le point d’atterrissage », a déclaré Grasso à propos de la date cible de 2030. « Cela affectera différentes parties du monde avec un type de vitesse différent, en fonction de la vitesse à laquelle les différents marchés se dirigeront vers un avenir d’électrification, qui est déjà à nos portes ».

Avec ce calendrier en tête, Maserati affirme être la « première marque de luxe à compléter sa gamme électrique d’ici 2025 ». Bien sûr, d’autres marques de voitures de sport de luxe, comme Porsche, Ferrari et Lamborghini, ont annoncé leurs propres plans d’électrification. (Porsche a déjà lancé son premier modèle avec la Taycan). Mais le passage à l’électrification a été comparativement plus lent chez les constructeurs de voitures de luxe, car la plupart d’entre eux privilégient encore les moteurs V8 et V12 bruyants et ronflants.

Pendant des années, Maserati n’a pas fait exception. L’entreprise parle depuis un certain temps de fabriquer une voiture électrique, mais n’a jamais vraiment donné suite. Cela est probablement dû à l’attitude apathique de sa société mère, Fiat Chrysler (aujourd’hui Stellantis), qui, sous la direction de Sergio Marchionne, a largement ignoré les VE.

En 2019, Maserati a changé de cap, annonçant une gamme de modèles électriques, notamment des versions alimentées par batterie de son coupé sport GranTurismo et de son cabriolet GranCabriolet, ainsi qu’une voiture de sport électrique sans nom et un SUV électrique. L’année dernière, Maserati a annoncé une version hybride de la berline Ghibli, qui ne sera vendue qu’en Europe.

Différents modèles à venir

Ces plans sont maintenant plus précis. Le coupé GranTurismo sera le premier véhicule électrique à sortir de la gamme Folgore. Le coupé sport électrique sera produit à l’usine Maserati de Mirafiori à Turin, en Italie, qui a récemment bénéficié d’une modernisation de 700 millions d’euros pour la préparer à la production de véhicules électriques. La GranTurismo, qui utilisera une technologie de groupe motopropulseur dérivée de la Formule E, sera commercialisée en 2023.

D’après les spécifications initiales, la GranTurismo électrique semble être une bête de haute performance : « Bien plus de 1 200 chevaux ; 0 à 100 km/h en un peu plus de 2 secondes ; une vitesse de pointe de 300 km/h. Le véhicule sera fabriqué à partir de matériaux légers pour accroître sa vitesse. Et trois moteurs électriques distincts permettront d’obtenir la meilleure tenue de route de sa catégorie », selon Maserati.

Plus tard dans le mois, Maserati dévoilera un tout nouveau véhicule électrique, le SUV Grecale. Les détails sont minces pour le moment, mais le véhicule devrait également être commercialisé en 2023. Francesco Tonon, responsable mondial de la planification des produits, a déclaré que la Grecale « sera une référence en termes d’autonomie, de performances, d’accélération, de temps de charge, de vitesse maximale — tout ».

Le reste de la gamme Folgore sera complété dans les mois à venir, y compris la MC20 Spyder, un véhicule jumeau de la voiture de sport ultra-luxueuse du constructeur, la nouvelle berline sportive à quatre portes Quattroporte, et une version électrique du SUV Levante, le plus vendu du constructeur.