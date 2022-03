En juillet de l’année dernière, un rapport suggérait que Google travaillait sur une application « Switch to Android » pour les utilisateurs d’iOS afin de les aider à migrer facilement les données locales de leur iPhone, y compris les contacts, les messages et les applications, vers un nouvel appareil Android. Cette application devrait être analogue à l’application « Move to iOS » d’Apple qui existe déjà sur le Google Play Store. Maintenant, un nouveau rapport révèle que l’application de transfert de données dédiée pourrait être en mesure de transférer les données iCloud directement vers Google Photos.

9to5Google rapporte que Google a mis à jour son application « Data Transfer Tool » à la version 1.0.430697386. Pour rappel, cette application fonctionne sur la partie réceptrice du processus de migration. Avec cette mise à jour, la société a révélé plus de détails sur la façon dont sa prochaine application Switch to Android sera en mesure de migrer automatiquement les photos et vidéos iCloud vers Google Photos.

« Pour copier des photos et des vidéos d’iCloud vers Google Photos, suivez les instructions de l’application Switch to Android, ou apprenez-en davantage sur le site g.co/transferfromicloud », écrit Google.

Le lien, inclus dans la déclaration, mène à une page d’assistance Google Photos qui détaille un processus de plusieurs jours pour transférer les données iCloud vers Google Photos. On ignore actuellement si l’application « Switch to Android » éliminera ou non ce processus de plusieurs jours et simplifiera le transfert des photos et vidéos iCloud vers Google Photos. On ne sait pas non plus si l’application permettra de transférer des données locales comme les contacts, les messages, etc.

Une autre fonctionnalité clé qui a été découverte dans la dernière version de l’outil de transfert de données est la possibilité de transférer des fichiers d’iOS à Android en utilisant une connexion filaire entre les deux appareils. Alors que le précédent rapport suggérait que l’application Switch to Android utiliserait une connexion Wi-Fi pour transférer les données, la mention d’un câble Lightning, d’un câble USB-C et d’un câble micro-USB dans l’application Data Transfer Tool suggère que les utilisateurs pourraient être en mesure de connecter leurs appareils iOS et Android à l’aide des câbles susmentionnés pour transférer directement leurs données iOS vers Android.

L’application n’est pas encore disponible

Cette méthode peut aider à simplifier davantage le processus de transfert de données d’iOS vers Android, qui peut être un problème à l’heure actuelle. Actuellement, la sauvegarde des données sur Google Drive est le meilleur choix.

Quant à la disponibilité de l’application Switch to Android sur l’App Store d’Apple, on ne sait pas encore quand Google prévoit de la lancer. À l’approche de la Google I/O 2022, qui aura lieu au mois de mai, nous pourrions en savoir plus sur cette possibilité à ce moment-là.