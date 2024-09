Pixel Watch et Pixel Watch 2 : Google déploie Wear OS 5 avec son lot de nouveautés

Google n’oublie pas ses fidèles utilisateurs de Pixel Watch ! Même si la Pixel Watch 3 a été lancée cette année, les propriétaires des modèles précédents ne sont pas laissés pour compte. Google déploie actuellement la mise à jour Wear OS 5 pour les Pixel Watch et Pixel Watch 2.

Ainsi, si vous possédez une Pixel Watch 1 ou Pixel Watch 2 fonctionnant sous Wear OS 3.5 ou Wear OS 4.0, vous allez bientôt recevoir la mise à jour logicielle de septembre 2024 vers Wear OS 5. Cette mise à jour, riche en nouveautés et correctifs de sécurité, devrait être disponible sur tous les appareils éligibles d’ici une semaine.

Wear OS 5 avait déjà fait ses débuts sur la Pixel Watch 3, la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. Il s’agit d’une refonte majeure de la plateforme Wear OS, avec un tout nouveau lanceur d’applications en grille, un tableau de bord de confidentialité affichant l’utilisation des données par les applications, un système strict de format de cadran de montre, une mise en veille automatique des applications (les applications toujours actives sont déplacées en arrière-plan après un certain temps), des commandes multimédias améliorées et des mesures de course à pied plus détaillées (longueur de foulée, temps de contact au sol, oscillation verticale et ratio vertical).

Les applications qui ne sont pas mises à jour pour Wear OS 5 pourraient être affectées par ces changements. Le nouveau système de format de cadran de montre de Google est particulièrement important : si un cadran ne répond pas aux normes de qualité de Google, il ne fonctionnera pas sur Wear OS 5.

Bien que cette mesure soit judicieuse de la part de Google (les cadrans de montre de mauvaise qualité et non optimisés sont un véritable problème sur Wear OS), la bibliothèque de cadrans tiers actuellement disponible pour Wear OS 5 est quelque peu limitée.

Nouveautés phares et améliorations de sécurité sur Wear OS 5

Quoi qu’il en soit, le nouveau lanceur d’applications en grille de Wear OS 5 est une véritable amélioration par rapport aux précédentes montres connectées Android. Il est à la fois esthétique et optionnel, vous pouvez donc revenir à l’ancienne liste si vous le préférez. Les améliorations de sécurité offertes dans cette version sont également inestimables.

Si vous craignez de perdre votre cadran de montre préféré, contactez son développeur et demandez-lui quand il mettra en œuvre le nouveau format de cadran de montre.

Comment obtenir la mise à jour sur les Pixel Watch et Watch 2 ?

Les propriétaires de Pixel Watch et Watch 2 recevront une notification lorsque la mise à jour Wear OS 5 sera disponible sur leur appareil. Pour vérifier manuellement les mises à jour, appuyez sur le bouton Couronne de la Pixel Watch, ouvrez l’application Paramètres, naviguez jusqu’à « Système » et sélectionnez « Mises à jour du système ». Ouvrez le Play Store après la mise à jour pour bénéficier du lanceur d’applications en grille, des commandes de caméra améliorées, des capacités de Pixel Recorder et d’autres améliorations exclusives à Wear OS 5.

Cette mise à jour majeure de Wear OS 5 promet une expérience utilisateur enrichie et plus sécurisée pour les utilisateurs de Pixel Watch et Pixel Watch 2. Avec son nouveau lanceur d’applications, ses fonctionnalités améliorées et ses correctifs de sécurité, Wear OS 5 marque une étape importante dans l’évolution des montres connectées de Google.