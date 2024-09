Pixel Watch 3 : Une montre irréparable, mais échangeable en cas de panne

Google a confirmé que sa nouvelle Pixel Watch 3 ne sera pas réparable, et ne pourra être échangée contre un nouvel appareil qu’en cas de panne sous garantie. Il s’agit de la même politique que pour les deux premiers modèles. Cela signifie que c’est la troisième smartwatch d’affilée pour laquelle Google ne propose pas de réparation.

Peu importe que l’écran de votre Pixel Watch 3 se soit fissuré ou que la batterie ait inexplicablement rendu l’âme, Google ne réparera pas l’appareil. « Si votre appareil est endommagé, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance clientèle de la Google Pixel Watch pour vérifier vos options de remplacement », a déclaré un porte-parole de Google à Android Authority.

Si la Pixel Watch 3 est encore sous garantie, Google la remplacera gratuitement. Si votre montre tombe en panne quelques années plus tard, alors que la garantie a expiré, Google ne remplacera pas l’appareil, mais sera prête à vous en vendre un nouveau à prix réduit, bien que ces appareils ne soient pas livrés avec des câbles de charge ou des bracelets.

La Pixel Watch 3 a été présentée en août lors de l’événement Made by Google. Elle est proposée dans des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm, peut s’éclairer jusqu’à 2 000 nits (le double de la Watch 2) et peut moduler dynamiquement son taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz. Conçue pour les coureurs, la Watch 3 est équipée d’une grande variété d’analyseurs biométriques, notamment des capteurs de fréquence cardiaque, de saturation en oxygène, d’électrocardiogramme, de conductance cutanée et de température, qui fonctionnent tous ensemble pour aider les coureurs à s’entraîner et à récupérer plus efficacement.

La Pixel Watch 3 est le must-have de Google au poignet

La montre peut vous aider à créer des programmes de course personnalisés, notamment des entraînements par intervalles, des échauffements et des retours au calme chronométrés, ainsi qu’à définir une allure, une fréquence cardiaque, une durée ou une distance cibles pour votre course du jour. Pendant la course, la montre peut fournir un retour d’information actif sur votre séance par le biais de signaux audio et haptiques, en critiquant votre cadence et la longueur de vos foulées. Si vous optez pour l’abonnement Fitbit Premium à 8,99 euros/mois, vous pouvez exploiter l’IA Gemini de Google pour fouiller dans vos données d’entraînement et de récupération afin de fournir des informations personnalisées sur votre régime d’entraînement et suggérer des améliorations.

La Pixel Watch 3 sera proposée à partir de 399 euros pour le modèle Bluetooth/Wi-Fi de 41 mm, et 499 euros pour le modèle LTE de 41 mm. La version 45 mm avec Bluetooth et Wi-Fi coûtera 449 euros, tandis que la variante LTE coûtera 549 euros. La Pixel Watch 3 devrait être expédiée à partir du 10 septembre.