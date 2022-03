Les spécifications du Galaxy A33 ont été dévoilées avant son lancement officiel

Le Samsung Galaxy A33 doit être officiellement révélé dans l’après-midi lors de l’événement Galaxy A de la société, mais le smartphone a déjà fait l’objet de fuites complètes. L’appareil a été présenté par deux fuites distinctes qui ont révélé des rendus de celui-ci ainsi que ses spécifications techniques.

Bien que l’information ne sera pas confirmée jusqu’à ce que Samsung présente officiellement le smartphone dans l’après-midi, le Galaxy A33 semble être un appareil alléchant si les spécifications divulguées sont authentiques.

Le Galaxy A33 utilisera le processeur Exynos 1280 de Samsung, qui sera également utilisé pour le Galaxy A53, selon la fuite rapportée par Appuals. Le processeur n’a pas encore été officiellement annoncé, mais la rumeur veut qu’il s’agisse d’un processeur octa-core, ce qui donnerait aux Galaxy A33 et A53 une quantité décente de puissance derrière leurs écrans.

Les smartphones Samsung ont été loués pour leurs options de caméra par le passé et le Galaxy A33, malgré la rumeur d’être un smartphone plus abordable, ne lésine pas dans ce domaine. Le Galaxy A33 dispose de cinq caméras : un capteur photo de 48 mégapixels pour les photos du quotidien, une caméra frontale de 13 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels à 120 degrés, un objectif macro de 5 mégapixels à haute précision et un objectif portrait de 2 mégapixels.

Le smartphone sera également doté d’une mémoire vive de 6 Go et d’un espace de stockage interne de 128 Go. Il utilisera une batterie lithium-ion Samsung de 5 000 mAh qui supporte une charge de 25 watts. En termes de connectivité, le Galaxy A33 prendrait en charge la 5G, le LTE, le Wi-Fi 5, le GPS, le Bluetooth 5.1, le NFC et disposerait d’un port USB Type-C pour la recharge.

Un smartphone toujours abordable

En ce qui concerne les rendus fuités du Galaxy A33, quatre coloris ont été repérées jusqu’à présent. Les couleurs pêche, noir et bleu ont été postées sur Twitter par le célèbre Evan Blass ; une quatrième couleur, le blanc, a été révélée dans la fuite initiale rapportée par Appuals. Ces couleurs sont assez traditionnelles des offres de Samsung. Elles restent jolies, surtout pour des smartphones de milieu de gamme.

La série Galaxy A de Samsung fait partie des appareils les plus populaires dans le monde, étant donné leurs prix réduits par rapport aux marques concurrentes comme l’iPhone. L’introduction du Galaxy A33, du Galaxy A53 et de la rumeur du Galaxy A73 va probablement contribuer au succès continu de la gamme si les prix sont corrects. Si la fuite de Appuals est correcte, le Galaxy A33 devrait coûter environ 379 euros et serait le moins cher du lot.