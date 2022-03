Les Pixel 7 et 7 Pro de Google pourraient être commercialisés en septembre

Pour une paire de smartphones haut de gamme largement attendus pour sortir au plus tôt en octobre, les Pixel 7 et 7 Pro ont certainement fait beaucoup de titres ces derniers temps, révélant très probablement déjà leurs conceptions avec des détails extrêmement précis.

Mais si Google a l’habitude de laisser échapper de grands secrets plusieurs mois avant l’annonce officielle de ses produits, l’une des raisons pour lesquelles nous en savons (soi-disant) autant sur les prochains appareils de la société pourrait en fait être un lancement précoce… pour changer.

La famille iPhone 14 aura-t-elle une concurrence directe en septembre ? De toute évidence, la réponse à la première partie de cette question est oui. Il est tout aussi clair que la seconde partie est pratiquement impossible à anticiper à l’heure actuelle, mais si Google doit un jour réussir un coup aussi audacieux que celui de rivaliser avec Apple, 2022 pourrait être l’année parfaite pour tenter cela.

Tous les signes précurseurs indiquent que la génération Pixel 7 sera une question de raffinement plutôt que de changement radical, et avec la situation mondiale des puces qui semble de plus en plus encourageante de jour en jour, Google pourrait être en mesure de produire un plus grand nombre de smartphones plus facilement que l’année dernière.

Hearing that the Pixel 7 will shrink from 6.4″ to 6.3″. Pixel 7 Pro will remain 6.7″. Panel shipments to start 1 month earlier this year, from May. — Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022

Bien sûr, tout cela n’est que pure conjecture, mais ce n’est pas ce que l’on peut dire de la prédiction de Ross Young d’un début d’expédition des panneaux en mai. Il s’agit d’un expert de l’industrie qui en sait beaucoup sur les écrans de smartphones, donc vous pouvez être presque certain que sa dernière prophétie se réalisera.

Un lancement pour affronter la série d’iPhone 14 ?

Naturellement, cela ne signifie pas que les Pixel 7 et 7 Pro ont la moindre chance de voir la lumière du jour en mai ou en juin, ou en juillet, ou même en août. Mais, septembre est une possibilité certaine étant donné que les deux smartphones Pixel 7 et 7 Pro ont apparemment environ un mois d’avance sur le calendrier du Pixel 6 et 6 Pro, du moins pour le moment.

Mais encore une fois, Google pourrait toujours utiliser ce temps supplémentaire pour essayer de perfectionner le processeur Tensor de seconde génération ou de polir les conceptions récemment divulguées avant de dévoiler et de sortir le duo Pixel 7 dans un délai traditionnel d’octobre. Enfin, il y a une chance que la société cherche simplement à fabriquer plus d’appareils que jamais avant un lancement en octobre pour stimuler ses chiffres de vente mondiaux encore modestes.

Alors qu’un début en septembre directement contre la liste de l’iPhone 14 semble certainement excitant, les deux autres théories dressent également une image beaucoup plus jolie que ce qui s’est passé avec la disponibilité du Pixel 6 l’année dernière, donc de toute façon, Google est susceptible de devenir une menace plus grande que jamais pour Apple (et Samsung) en 2022.

Peu d’évolution ?

L’autre partie de la toute nouvelle prédiction de Ross Young est aussi peu surprenante que peu excitante, appelant à un Pixel 7 « standard » de 6,3 pouces et un Pixel 7 Pro ultra-premium de 6,7 pouces. Si ces chiffres vous semblent familiers, c’est peut-être parce que le Pixel 6 Pro est également doté d’un écran de 6,7 pouces, tandis que le Pixel 6 « de taille normale » offre en fait un peu plus de surface d’écran que son successeur devrait offrir, à 6,4 pouces.

Believe the Pro will be 120Hz with LTPO again… — Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022

Ross Young « croit également » que le Pixel 7 Pro prendra en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et la technologie LTPO, ce qui semble suggérer que le modèle non Pro pourrait garder les caractéristiques de son prédécesseur, à savoir un écran à 90 Hz et non-LTPO, très probablement pour garder les coûts de production et les prix qui en résultent en baisse.