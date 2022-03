Microsoft annonce un nouvel événement Windows le 5 avril pour le travail hybride

Google affirme que Steam est arrivé sur les Chromebooks

Microsoft a récemment annoncé un nouvel événement qui aura lieu le 5 avril. Intitulé « Windows Powers the Future of Hybrid Work », l’accent sera mis sur la façon dont Windows alimente l’avenir du travail hybride, explique Microsoft, et se résumera très probablement à des solutions exclusivement destinées aux entreprises.

Microsoft n’a évidemment pas partagé trop de détails, mais c’est Panos Panay qui nous donnera un aperçu des investissements de l’entreprise dans le travail hybride.

« Découvrez l’avenir du travail hybride, propulsé par Windows. L’excitation monte pour Windows Powers the Future of Hybrid Work. Rejoignez Panos Panay, vice-président exécutif et chef de produit de Windows, et plongez dans l’avenir passionnant du travail hybride. Découvrez comment Windows fait progresser les activités de nos clients, du client au cloud. De plus, trois sessions en petits groupes feront la démonstration des outils Windows pour la productivité et la collaboration, la gestion et la sécurité », explique Microsoft.

Étant donné que ce nouvel événement sera spécifiquement axé sur le travail hybride, vous ne devriez pas vous attendre à des annonces concernant Windows 11. Panos Panay va donc diriger le discours principal et, étant donné qu’il s’agit d’un événement destiné aux clients commerciaux de Windows, on peut penser que les annonces porteront principalement sur la sécurité, la productivité et les fonctions de gestion de Windows conçues pour améliorer l’utilisation et le déploiement de Windows sur le lieu de travail.

L’événement se déroulera virtuellement le mardi 5 avril à 16 heures, heure française.

Aucune annonce concernant Windows 11

L’année dernière, Microsoft a organisé un grand événement Windows pour l’annonce de Windows 11, mais cet événement était très axé sur les consommateurs, et non sur les clients commerciaux. Bien qu’il existe une version de Windows 11 pour les entreprises, Microsoft ne s’y est pas vraiment intéressée, car la plupart des entreprises attendent généralement au moins deux ans avant d’adopter la dernière version de Windows.

Comme Windows 11 continue d’évoluer, il est logique que Microsoft commence lentement à mettre en évidence le système d’exploitation comme un excellent choix pour les entreprises et les clients professionnels qui utilisent encore Windows 10. Avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour ces clients, il n’est pas surprenant que Microsoft prévoie d’organiser un événement pour mettre en évidence ces avancées.

Microsoft présentera très probablement une nouvelle version du système d’exploitation plus tard dans l’année, car l’accent est actuellement mis sur l’achèvement du déploiement sur tous les appareils éligibles. Cela devrait se produire d’ici l’été de cette année, et Microsoft affirme que le déploiement est entré dans sa phase finale. « L’offre de mise à niveau vers Windows 11 entre dans sa phase finale de disponibilité et est destinée à un large déploiement sur les appareils éligibles*. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leurs PC éligibles deux fois plus vite que pour Windows 10. Sur la base de cette tendance, nous accélérons le rythme de déploiement plus rapidement que nous l’avions initialement annoncé et entrons dans la phase finale de disponibilité de Windows 11 avant notre plan initial de mi-2022 », a déclaré la société en janvier.