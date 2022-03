Samsung pourrait cesser de proposer des chargeurs intégrés, même pour ses smartphones bon marché

Samsung a suivi l’exemple d’Apple et a commencé à vendre sa série Galaxy S haut de gamme sans adaptateur de charge dans la boîte. De nombreux constructeurs, dont Xiaomi, lui ont emboîté le pas pour contribuer à réduire l’empreinte carbone. Maintenant, la rumeur veut que Samsung puisse suivre une stratégie analogue et cesser d’offrir un chargeur dans la boîte, même pour ses smartphones abordables, ce qui pourrait ne pas être une décision sympathique.

Une récente fuite relayée par Yogesh Brar suggère que Samsung pourrait cesser d’expédier ses smartphones Galaxy A et Galaxy M avec un chargeur dans la boîte. Cela signifie que les utilisateurs ne recevront qu’un câble de chargement avec les smartphones Samsung abordables qu’ils choisiront à l’avenir.

12 5G bands support on Samsung Galaxy F23… No in-box chargers for upcoming M & A series models —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 7, 2022

La décision de retirer le chargeur de la boîte des smartphones Samsung abordables s’applique également aux smartphones de la série Galaxy F et le premier à en subir les conséquences est le nouveau Galaxy F23.

Il n’y a pas d’information si ce choix est seulement prévu pour l’Inde ou pourrait devenir officiel pour les smartphones abordables dans d’autres marchés. Quoi qu’il en soit, cette information va en décevoir plus d’un, surtout en Inde où les acheteurs de smartphones abordables sont plus nombreux que ceux qui optent pour un smartphone haut de gamme.

Cela pourrait même voir les gens s’abstenir d’aller pour un smartphone Samsung dans ce scénario, considérant qu’ils devront dépenser plus et la société pourrait perdre du terrain face à des rivaux comme Realme, Xiaomi, et plus qui offrent toujours un chargeur en boîte.

Cela dit, comme il s’agit d’une rumeur, nous ne pouvons pas nous fier entièrement à cela et nous devrons attendre et regarder ce que Samsung fait réellement.