Call of Duty Warzone arrive sur mobile

Le boom du jeu sur mobile ne semble pas près de s’arrêter. Quelques jours à peine après le lancement d’Apex Legends Mobile, Activision a annoncé son intention de proposer Call of Duty Warzone sur les appareils mobiles. Cela rejoindra les titres de Battle Royale récemment lancés sur les mobiles, notamment PUBG New State.

Le jeu est décrit comme « une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l’action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty : Warzone aux joueurs en déplacement ».

À l’occasion du deuxième anniversaire de Call of Duty Warzone, le développeur a partagé un article de blog officiel pour annoncer qu’il développe le jeu pour les smartphones. Le jeu sera indépendant du titre pour PC et consoles et ne supportera probablement pas le crossplay.

L’article est une invitation aux développeurs à travailler chez Activision et à créer Call of Duty Warzone pour les smartphones. Bien que peu de détails aient été révélés pour l’instant, Activision décrit COD Warzone comme cette « expérience de Battle Royale à grande échelle, construite nativement pour les mobiles avec une technologie de pointe conçue pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années ».

Les rôles pour lesquels Activision recrute comprennent la production, l’art, l’ingénierie, la conception, et plus encore. Cela suggère que le jeu en est aux premiers stades de développement pour le moment. De plus, si vous ne le saviez pas, Activision a acquis le développeur de jeux mobiles Digital Legends au début de l’année dernière pour travailler sur ce même jeu. L’équipe de Digital Legends travaille sur le jeu Call of Duty mobile aux côtés de Beenox, du studio Activision de Shanghai, de Demonware et d’un nouveau studio appelé Solid State.

En cours de développement

Quant à la date de sortie, le blog officiel n’en parle pas du tout. Cependant, Tom Henderson, une figure de l’industrie, a partagé un tweet avec une information intéressante tirée de la conférence téléphonique d’Activision le mois dernier, et il s’agit du fait que Call of Duty Warzone Mobile sortira dans le courant de l’année.

The 4th Call of Duty title I’m referring to is Call of Duty: Warzone Mobile. Not much is known, but it’s expected to release this year. —Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 11, 2022

Il y a donc beaucoup de choses en réserve pour les joueurs mobiles en 2022 et au-delà. Outre Apex Legends Mobile et COD Warzone, nous verrons également le lancement de World of Warcraft et d’autres jeux du Métaverse dans les années à venir.

Quelques questions clés subsistent, notamment sur la manière dont cette version mobile de Warzone différera du jeu principal, sur les smartphones qui pourront l’exécuter et sur la manière dont elle s’intégrera aux utilisateurs de PC et de consoles.