Des versions Apple M2 du Mac mini, du MacBook Pro 13 pouces et d’autres Mac seraient en préparation

Après un lancement riche en performances avec sa gamme de processeurs M1, Apple devrait présenter la suite des processeurs Mac dans le courant de l’année, avec de meilleures performances pour les applications de bureau et une meilleure efficacité énergétique lorsqu’ils sont utilisés sur des Mac mobiles, comme les ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro.

Les progrès réalisés par Apple dans la famille de processeurs M2 pourraient être attribués à une nouvelle architecture plus compacte qui regroupe davantage de transistors.

Il semble qu’Apple puisse continuer à nous étonner avec de nouveaux produits en 2022. Un rapport de Digitimes affirme que Apple prévoit de lancer de nouveaux Mac avec une nouvelle puce Apple M2 fabriquée avec l’architecture 4 nm de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC.

Le processus 4 nm de TSMC permettra également de construire la puce M2 d’Apple qui alimentera la nouvelle série de Mac dont le lancement est prévu pour le second semestre de cette année.

FYI: Still expecting an iMac Pro, for those wondering. M2 versions of the Mac mini, MacBook Pro 13-inch and 24-inch iMac are also in development. —Mark Gurman (@markgurman) March 8, 2022

Selon la publication taïwanaise DigiTimes, nous aurons de nouveaux Mac équipés d’un processeur Apple M2 plus tard dans l’année, et il semble que plusieurs produits soient en route, car Mark Gurman a également tweeté qu’il y aurait d’autres produits à venir, car il « attend toujours un iMac Pro ». Il a également mentionné de nouveaux modèles de « Mac mini, MacBook Pro 13 pouces et iMac 24 pouces » avec un processeur M2 à l’intérieur.

Gurman pense également que ces nouveaux Mac alimentés par le processeur M2 pourraient arriver entre mai et juin, tandis que le rapport de Digitimes affirme qu’ils arriveraient dans la seconde moitié de 2022.

De grosses différences de performances

Il pourrait y avoir d’énormes différences entre la puce M1 d’Apple et le nouveau processeur M2, car la première a été construite sur le processus 5 nm de TSMC, et elle est dotée d’un GPU à 8 cœurs, avec des options de GPU à 7 ou 8 cœurs. En revanche, le nouveau processeur M2 serait doté d’un CPU à 8 cœurs, mais il serait maintenant doté d’un GPU plus rapide à 9 ou même 10 cœurs, ou du moins, c’est ce que pense Gurman.

Les rumeurs prétendent également que nous aurons un nouveau MacBook Air, mais ce modèle redessiné pourrait ne pas être aussi chaud que nous l’espérions. Selon des précédentes informations, cet ordinateur portable fin et léger serait également équipé du processeur M1 d’Apple, mais il semble que la puce à l’intérieur du nouveau MacBook Air pourrait être une version modifiée du processeur M1.