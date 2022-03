Twitter met à jour ses options de flux : le flux chronologique n’apparaîtra plus en premier

Twitter met en place un changement qui, de manière frustrante, rend un peu plus difficile la visualisation de votre flux chronologique. En effet, Twitter lance actuellement une refonte de son flux, rapporte 9to5Mac, et vous n’irez plus vers la chronologie par défaut sur l’application. À la place, vous aurez deux onglets sur Twitter : Accueil et Derniers Tweets.

Lorsque Twitter est passé d’un flux chronologique à un nouveau type de flux avec des tweets suggérés, il a été fortement critiqué par ses utilisateurs. Ensuite, la plateforme a créé une option pour que vous puissiez toujours voir les tweets les plus récents par défaut. Maintenant, Twitter va abandonner cette solution et vous ne verrez plus la chronologie par défaut.

The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.

Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6

—Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022