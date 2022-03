Apple Santé intégrera bientôt les statistiques d’activité de Oculus Move

Meta fait un autre grand pas en avant dans le domaine du fitness VR. À partir du mois d’avril, l’entreprise permettra de voir les statistiques de fitness VR d’Oculus Move à d’autres endroits que dans l’application VR du casque Quest et Quest 2. Vous pourrez choisir de voir les mesures (calories brûlées, minutes passées à vous entraîner et vos objectifs de fitness VR) dans l’application mobile Oculus pour iOS et Android.

Il y a une nouvelle un peu plus importante pour les utilisateurs d’iOS qui veulent que toutes leurs données de fitness soient regroupées dans un seul pot, pour ainsi dire : Oculus Move prendra en charge l’intégration avec Apple Santé, de sorte que vos séances d’entraînement VR pourront être suivies dans la même application que vos séances d’entraînement standard, non VR.

Meta indique qu’elle étudie la possibilité d’intégrer d’autres plateformes de suivi de la condition physique.

La synchronisation de vos mesures VR avec l’application Oculus ou Apple Santé nécessite une inscription, et Meta affirme qu’elle n’utilise pas les mesures Move pour informer les publicités que vous voyez sur les autres services de la société. Si vous synchronisez vos données avec l’application mobile Oculus, vos données Move seront stockées sur les serveurs de Meta et protégées par un chiffrement de bout en bout. Meta mettra à jour sa politique de données supplémentaires le 11 avril avec des informations sur la façon dont elle stocke vos informations relatives à la condition physique si vous choisissez de participer.

L’entraînement en réalité virtuelle a gagné en popularité depuis le lancement du Quest 2 fin 2020. La pandémie a joué un rôle dans cette tendance ; les gens voulaient s’engager et rester en forme depuis le confort de leur maison. Mais c’est aussi parce que certaines expériences de fitness sont vraiment amusantes, d’après ce que j’ai entendu – et c’est vraisemblablement une activité très rentable pour Meta. En octobre 2021, la société a acheté Within, l’équipe responsable de Supernatural, qui est sans doute l’application de fitness par abonnement la plus populaire disponible pour le casque de réalité virtuelle autonome Oculus Quest.

Le sport passe aussi par la VR

Dans l’éventualité où Apple sortirait un jour son casque AR / VR, dont on parle depuis longtemps, avec une intégration similaire d’Apple Santé, les utilisateurs d’iOS auront au moins plus d’une option pour un casque qui peut contribuer à leurs objectifs de remise en forme.

