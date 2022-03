Les Samsung Galaxy A13 et Galaxy A23 sont officiellement dévoilés avec des écrans de 6,6 pouces

Samsung a finalement annoncé aujourd’hui les derniers appareils à rejoindre la série Galaxy. La série Galaxy A fait partie des smartphones Samsung les plus vendus, et les Galaxy A13 et A23 sont les dernières nouveautés à rejoindre la gamme de smartphones d’entrée de gamme.

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy sont uniquement 4G et sont équipés de quatre capteurs de caméra et d’une charge rapide pouvant atteindre 25 W.

Les Galaxy A13 et A23 présentent tous deux des spécifications très similaires. Les deux appareils sont équipés d’un écran LCD de 6,6 pouces d’une résolution de 2 408 x 1 080 pixels avec le traditionnel taux de rafraîchissement de 60 Hz. La vitre avant est protégée par le verre Gorilla Glass 5. Le Galaxy A13 mesure 165,1 x 76,4 x 8,8 mm pour un poids de 195 g, tandis que le Galaxy A23 mesure 165,4 x 76,9 x 8,44 mm pour un poids de 195 g. Les deux appareils ont une petite encoche, qui loge le capteur de la caméra de 8 mégapixels à ouverture f/2.2.

Le Galaxy A13 est équipé d’une puce octa-core de 2,2 GHz et 2 GHz, tandis que le Galaxy A23 possède une puce octa-core légèrement plus élevée de 2,4 GHz et 1,9 GHz. Le A13 dispose d’options de mémoire vive (RAM) de 3, 4 et 6 Go et de 32, 64 ou 128 Go de stockage extensible. Le A23 a 4/6/8 GB de mémoire et 64/128 GB de stockage extensible.

Les deux appareils ont la même configuration de caméra à l’arrière avec 4 capteurs, dont le même capteur principal de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, un capteur ultra-large de 5 mégapixels f/2,2, un capteur macro de 2 mégapixels f/2.4, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels f/2,4. Les deux appareils fonctionnent sous Android 12.0 et One UI 4.1. Ils disposent également d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui offrant un support à la charge filaire rapide de 25 W. Il y a également un capteur d’empreintes digitales latéral sur chaque appareil.

Les Galaxy A13 et A23 sont tous deux disponibles en noir, blanc, pêche et bleu. Le modèle standard de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage vous coûtera 190 €, tandis que le modèle de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendu 210 €. Le Galaxy A23 4G ne figure pas sur le site Web, et nous n’avons pas de date officielle pour le lancement des appareils et leur disponibilité ailleurs.