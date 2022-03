Twitter lance un service Tor pour sécuriser les tweets, et disposer d’un accès en Russie

Le service Tor de Twitter a finalement été lancé, aidant ses utilisateurs en Russie à retourner sur la plateforme après que le gouvernement en ait bloqué l’accès. Selon une information de Engadget, Twitter a mis en place une solution pour répondre à la récente décision du gouvernement russe, qui aurait bloqué l’accès aux réseaux sociaux.

Outre Twitter, le régulateur du territoire russe aurait également bloqué l’accès à Facebook, ainsi qu’à certains organes de presse « occidentaux » comme la BBC. Cependant, cette fois-ci, Twitter a lancé un service qui permet d’échapper à cette censure dans d’autres parties du monde.

Le géant de la technologie a lancé son propre service Tor en oignon, qui non seulement aide les utilisateurs de Twitter à échapper à toute interdiction ou blocage géographique, mais permet également aux utilisateurs d’être anonymes lorsqu’ils utilisent le service.

En tant que tel, le service Tor de Twitter empêche également les activités de surveillance et protège davantage la vie privée des utilisateurs, tout en les aidant à échapper à toute censure.

L’ingénieur logiciel, Alec Muffett, a annoncé la nouvelle concernant le nouveau service Tor sur Twitter. Il a commencé son annonce en soulignant qu’il s’agissait « probablement du tweet le plus important et le plus attendu que j’ai jamais composé ». Il a déclaré à The Verge dans une interview qu’il était en pourparlers avec Twitter depuis 2014 pour que le site de microblogging lance ses services Tor en oignon.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I’ve ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

—Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022