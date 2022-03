La nouvelle génération de Galaxy Buds de Samsung sera lancée en août 2022

Alors qu’il est généralement relativement facile d’anticiper la sortie d’un nouvel iPhone ou d’un appareil Galaxy de nos jours, Apple et Samsung aiment garder les choses fraîches et imprévisibles dans le secteur en pleine expansion, celui des véritables écouteurs sans fil.

Après les Galaxy Buds de première génération qui ont fait leurs débuts commerciaux en mars 2019, suivis des Buds+ en février 2020 et des Buds Pro en janvier 2021, de nombreux fans inconditionnels de Samsung s’attendaient peut-être à voir un autre rival des AirPods dévoilé au début de cette année.

Mais puisque le Galaxy Buds 2 non Pro a également été dévoilé en août 2021, remplaçant essentiellement les Galaxy Buds Live sortis en août 2020 dans cette gamme de produits impressionnante et étendue (et quelque peu confuse), nous ne sommes pas vraiment choqués que Samsung ait décidé de faire une petite pause dans les annonces de nouveaux écouteurs.

Cette pause pourrait prendre fin en août 2022, selon un informateur Twitter généralement fiable, bien que @chunvn8888 n’ait pas d’informations supplémentaires à partager sur le « nouveau modèle Galaxy Buds » susceptible d’être officialisé lors du prochain événement traditionnel Unpacked de Samsung.

Unlike previous reports, Samsung is still planning a new Galaxy Buds for this year’s August Unpacked. I heard 🤔 — Da perfect pfp (@chunvn8888) March 7, 2022

Puisque nous n’avons pas entendu parler de potentielles mises à jour des Galaxy Buds 3 ou Pro 2, certains d’entre vous ont probablement envisagé la possibilité qu’aucun de ces produits ne soit prévu pour une sortie cette année. Après tout, Apple a également fait attendre ses « iFans » environ 30 mois pour les AirPods 3, tandis que les AirPods Pro 2 ne sont toujours pas sortis près de deux ans et demi après les débuts de l’édition originale.

Galaxy Buds Pro 2 & Galaxy Buds Live 2 ?

Mais là encore, Samsung aime généralement mener ses affaires différemment, et selon une rumeur datant de plusieurs mois, les Galaxy Buds Pro 2 pourraient voir le jour aux côtés des Galaxy Buds Live 2 en 2022. Les Buds Pro 2, autrement mystérieux, sont susceptibles de porter un étui de recharge sans fil pratique avec une capacité de batterie améliorée, ce qui est suffisant pour attirer notre attention sur le prochain grand événement Unpacked dans l’attente de futures fuites et rapports révélant davantage de mises à niveau et d’ajouts.

Bien entendu, il est peu probable que cet événement du mois d’août soit principalement consacré aux écouteurs, puisque les nouveaux membres des familles de smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip, qui sont les plus vendus, devraient être sous les feux des projecteurs, et peut-être aussi la Galaxy Watch 5.