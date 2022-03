Apple travaille sur un chargeur GaN de 30 W avec un nouveau design

Les produits Apple ne sont pas toujours les mieux classés en matière de charge et de support des chargeurs de plus forte puissance. Alors que des sociétés comme OPPO poussent à la charge rapide de 240 W, le dernier iPhone d’Apple ne supporte que la charge rapide de 20 W.

Après avoir créé un compte Twitter la semaine dernière, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo est plein de prédictions sur la plateforme. Un nouveau tweet de Kuo suggère que cela est sur le point de changer (bien que pas autant que vous l’auriez pensé), car Apple travaille sur un nouveau chargeur GaN avec une puissance plus élevée.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022

Kuo affirme qu’Apple a travaillé sur un nouveau chargeur GaN qui fournira des vitesses allant jusqu’à 30 W. Comme les fabricants d’Android ont poussé vers des chargeurs plus rapides avec une puissance allant jusqu’à 240W, il serait logique pour Apple de mettre à niveau le chargeur à 30W pour l’iPhone 14. Cela dit, ce chargeur pourrait aussi être parfait pour les MacBook d’entrée de gamme et même pour l’iPad Air et l’iPad Pro.

Le premier chargeur GaN d’Apple a été annoncé l’année dernière. Il s’agit de l’adaptateur d’alimentation USB-C de 140 W pour le nouveau MacBook Pro de 16 pouces. Cette technologie GaN permet d’avoir des chargeurs plus petits, plus légers et plus économes en énergie que les chargeurs à base de silicium.

À titre de référence, l’actuel adaptateur d’alimentation USB-C pour iPhone d’Apple offre une vitesse de charge de 20 W. Il précise que le chargeur aura un nouveau design et qu’il sera commercialisé en 2022. Le chargeur 30 W à venir pourrait être une version plus petite de l’actuel adaptateur USB-C de 30 W d’Apple qui est livré avec le MacBook Air. Cependant, il ne s’agit que de spéculations pour le moment.

Parfait pour l’iPhone 14 ?

Un certain nombre de vendeurs tiers, dont Anker, Belkin, Spigen et SUPCASE, vendent déjà des chargeurs GaN pour iPhone, et vous en trouverez de multiples sur les boutiques en ligne.

Il n’y a aucun mot sur la date à laquelle Apple pourrait lancer le nouveau chargeur. Apple organise un événement spécial ce soir à 19 heures pour annoncer de nouveaux produits, mais le chargeur GaN de 30 W devrait être dévoilé aux côtés de la série d’iPhone 14 plus tard cette année.