Après IGTV, Instagram ferme les applications autonomes Boomerang et Hyperlapse

Instagram semble simplifier son portefeuille d’applications en fermant ses anciennes applications autonomes pour se concentrer sur les fonctionnalités de son application principale, axées sur la caméra et la vidéo. La semaine dernière, Instagram a annoncé la fermeture de son application autonome IGTV.

En plus de l’application IGTV, la société ferme maintenant deux de ses anciennes applications, notamment l’application autonome Boomerang et l’application timelapse Hyperlapse.

Bien qu’Instagram n’ait pas mentionné qu’elle allait abandonner les applications autonomes Boomerang et Hyperlapse dans son article de blog officiel, la société aurait fermé les applications le même jour que l’application IGTV. Selon les données fournies par Apptopia à TechCrunch, le dernier jour de Boomerang et Hyperlapse était le 1er mars.

Parmi les deux applications autonomes d’Instagram, Boomerang était clairement plus populaire puisqu’elle comptait plus de 300 millions de téléchargements, grâce à sa présence sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. En fait, Boomerang aurait enregistré une moyenne de 26 000 téléchargements par jour jusqu’à sa fermeture. Hyperlapse, quant à elle, n’était disponible que pour iOS et ne comptait que 23 millions de téléchargements.

Il n’est donc pas surprenant que Instagram ferme ses applications autonomes comme IGTV, Hyperlapse et même Threads. Le géant social a intégré un grand nombre des fonctionnalités que ces applications offraient dans son application principale. Par exemple, vous pouvez créer des vidéos Boomerang directement depuis l’application Instagram elle-même, et l’application autonome Boomerang n’avait donc aucun sens.

Une restructuration qui a du sens

Une autre application autonome d’Instagram, Layout, pourrait être la prochaine étape, mais un porte-parole a déclaré à TechCrunch que l’application de collage restera disponible pour le moment. Toutes les fonctionnalités de Boomerang intégrées à l’application principale d’Instagram resteront également disponibles. « Nous avons supprimé la prise en charge des applications autonomes Boomerang et Hyperlapse pour mieux concentrer nos efforts sur l’application principale », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. « Nous allons continuer à travailler sur de nouvelles façons pour les gens d’être créatifs et de s’amuser sur Instagram ».

De plus, la fermeture de ces applications donnera à Instagram plus d’espace et de temps pour se concentrer sur son application principale et d’autres initiatives comme Reels, et les améliorer encore.