Twitter teste un onglet dédié aux podcasts sur mobile

Ce serait inhabituel, étant donné les ressources que l’entreprise a déjà investies pour faire de la fonctionnalité Spaces, basée sur le son en direct, un succès auprès des utilisateurs. Twitter a déjà rendu possible la programmation, l’enregistrement et l’écoute de Spaces enregistrés, même sur le site Web.

L’onglet Podcasts apparaît à côté des onglets habituels dans la barre de navigation inférieure de l’application mobile de Twitter . En cliquant sur le bouton, on découvre une nouvelle section dont le titre est « Podcasts ». Malheureusement, l’onglet ne montre pas comment les podcasts seront affichés. L’image montre une toile blanche, et on ne peut rien en conclure.

Twitter is working on Podcasts tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu

Twitter a travaillé dur pour apporter de nombreuses fonctionnalités à la plateforme. Outre la possibilité d’écrire des tweets plus longs et d’identifier les bons bots, Twitter teste également un onglet dédié aux podcasts sur sa plateforme pour aider les utilisateurs à découvrir (peut-être !?) de nouveaux podcasts . Cette fonctionnalité a été repérée récemment dans l’application mobile de Twitter.