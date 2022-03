Les rendus du Moto G22 montrent son design et son écran OLED

Motorola a déjà une gamme de smartphones de milieu de gamme bien remplie. Et, la société cherche maintenant à ajouter un appareil de plus à la gamme, car l’un des prochains smartphones moto a fuité. Des rendus de presse du Moto G22 ont fait surface sur la toile, montrant le grand écran OLED de 6,5 pouces et le design unique du smartphone.

La fuite partagée par WinFuture nous donne un premier aperçu du design du smartphone. L’un des changements de conception intéressants que les rendus montrent est que moto a supprimé le capteur d’empreintes digitales arrière et à la place, la société opte pour un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

L’une des choses intéressantes se trouve à l’avant. Alors que les précédents smartphones Motorola de la série G étaient dotés d’écrans LCD, Motorola opte pour un écran OLED de 6,5 pouces dans le Moto G22. L’écran a une résolution HD+ et supportera un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra frontale du smartphone sera placée dans la découpe en forme de trou.

Le module de la caméra est de forme différente avec les capteurs disposés dans des orientations différentes. La moitié supérieure du capteur loge le capteur principal de 50 mégapixels à ouverture f/1,8 du smartphone et le double flash LED. D’autre part, la moitié inférieure loge la caméra ultra-large de 8 mégapixels et deux objectifs de profondeur et de macro de 2 mégapixels.

Les autres spécifications du Moto G22 comprennent le chipset Helio G37 de MediaTek, qui est un cran au-dessus du chipset UniSoc T700 utilisé dans le Moto G20. Il s’agit d’un chipset octa-core avec 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz et 4 autres cadencés à 2,3 GHz.

Le smartphone disposerait d’au moins 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage extensible. En outre, il va tourner grâce à une grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide. Cependant, aucun détail sur la sortie du smartphone n’est disponible pour le moment. Restez à l’écoute de Pocketnow pour en savoir plus !