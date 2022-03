L’iPad Air 5 et l’iPhone SE (2022) seront dévoilés lors de l’événement en mars

Apple a officiellement annoncé hier l’événement « Peak Performance » du 8 mars, et alors que nous nous attendons tous à voir de nouveaux Mac, le nouvel iPhone SE 5G 2022, et plusieurs nouveaux iPad, un grand opérateur asiatique a déjà reçu des images de produits de remplacement pour répertorier les nouveaux appareils sur son site.

Selon les nouvelles informations de 91Mobiles, il y a maintenant beaucoup d’informations pour croire que nous verrons une nouvelle génération d’iPad Air, probablement avec un chipset mis à niveau et de légères améliorations par rapport à l’appareil de l’année dernière, et un tout nouvel iPhone SE 5G édition 2022.

Depuis ses débuts en 2016, l’iPhone SE n’a été rafraîchi qu’une seule fois, en 2020. À cette époque, Apple a mis à niveau le modèle, passant de la reprise de l’iPhone 5 à un modèle plus grand basé sur l’iPhone SE. Aucun changement de ce type n’est prévu cette fois-ci. Le prochain iPhone SE 2022 devrait présenter le même dispositif que celui lancé en 2020, soit le même design que la série d’iPhone 8, avec un dos en verre.

On s’attend à ce que l’appareil conserve les épais bords d’écran, et dispose du bouton d’accueil avec un capteur d’empreintes digitales, et d’une caméra avant et arrière améliorée. Cependant, vous êtes susceptible d’obtenir le nouveau processeur A15 qui a été vu pour la première fois sur la série d’iPhone 13. Il aura le support de la 5G et une seule caméra arrière, qui est spéculé pour être la meilleure unique caméra d’Apple.

Le prix de l’appareil devrait être inférieur de 100 dollars à celui de son prédécesseur, ce qui signifie que nous pourrions voir l’iPhone SE 2022 être vendu aux alentours de 300 dollars. Il convient de garder à l’esprit que l’iPhone SE était déjà l’iPhone le moins cher et le plus abordable de la gamme d’Apple, et en période de pénurie, je vous encourage de prendre ces informations avec des pincettes.

Rendez-vous le 8 mars à 19 heures

Quant à l’iPad Air de 5e génération, il devrait partager des éléments de l’iPad mini qui a été lancé à la fin de l’année dernière. Cela signifie qu’il est susceptible d’être alimenté par le même chipset A15 et de bénéficier du support 5G sur les modèles cellulaires. Une nouvelle caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels prenant en charge la fonction Center Stage de l’iPad OS 15 pourrait également être une caractéristique marquante.

Outre les nouveaux iPhone SE et iPad Air, Apple devrait dévoiler une version améliorée du Mac mini. Il pourrait recevoir le processeur M1 Pro sous le capot. En outre, il serait plus fin que le précédent modèle disposerait de quatre ports Thunderbolt, d’un connecteur d’alimentation magnétique et d’un nouveau couvercle en « plexiglas ». Nous pourrions également avoir un nouveau MacBook Air équipé du processeur M2.

L’événement Apple aura lieu le 8 mars à 19 heures, heure française, et sera diffusé en direct sur le site web d’Apple et sur la chaîne YouTube d’Apple. Assurez-vous de rester à l’écoute de Pocketnow, car nous vous apporterons les nouvelles en temps réel.