La Nintendo Switch 2 pourrait être équipée de la puissante technologie DLSS de NVIDIA

Des informations ont émergé de la récente fuite de NVIDIA qui suggère qu’une nouvelle Nintendo Switch pourrait être en cours de développement et prendre en charge la technologie DLSS de NVIDIA pour améliorer le framerate.

Comme NVN est le nom de l’API graphique utilisée pour la Switch, il y a trois potentielles références à la Switch dans le code divulgué : « nvndlss.cpp », « nvn_dlss.cpp » et « nvn_dlss_backend.h ».

NVIDIA leaks have “nvn2”, which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY

— Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022