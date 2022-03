Les employés de Google retourneront dans leurs bureaux le mois prochain

« Deux années ont été longues et difficiles depuis que la grande majorité de nos employés ont commencé à travailler à domicile », a écrit John Casey, vice-président des avantages sociaux mondiaux de Google, dans un e-mail adressé aux employés. « Mais les progrès en matière de prévention et de traitement, la diminution constante des cas que nous continuons à observer et les mesures de sécurité améliorées que nous avons mises en place sur nos sites de la région de la baie signifient maintenant que nous pouvons officiellement commencer la transition vers la semaine de travail hybride ».

