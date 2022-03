Nokia fait son retour dans le marché des ordinateurs portables avec le PureBook Pro

Il fut un temps où Nokia s’est essayé à la fabrication d’ordinateurs portables. C’était en 2009, lorsque la société a lancé le Nokia 3 G Booklet, mais cela fait un moment que Nokia n’a pas donné suite.

La semaine dernière, Nokia a présenté le nouvel ordinateur portable PureBook Pro pour les marchés mondiaux. Ce dernier ajout à la gamme de produits de Nokia est le résultat de la collaboration de la société avec la société française OFF Global, qui permettra aux utilisateurs de plusieurs autres marchés d’acheter facilement les portables Nokia. Il s’agit d’un accord de licence et OFF Global sera responsable de la conception et de la vente des ordinateurs portables Nokia dans le monde entier.

Le Nokia PureBook Pro est disponible en deux tailles d’écran : 15,6 pouces et 17,3 pouces. Les deux variantes sont dotées de panneaux LED et prennent en charge une résolution d’écran full HD. Les écrans bord à bord sont rétroéclairés et antireflets.

L’ordinateur portable est propulsé par le tout dernier processeur Intel Core i3-1220P de 12e génération, associé à une puce Intel UHD Graphics. Il s’agit du même processeur Intel 12e génération, qui a récemment été annoncé, et qui supporte une puissance de 28 W. Il prend en charge 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD M.2 PCIe NVMe. Le Nokia PureBook Pro est équipé d’une caméra Web de 2 mégapixels et d’un microphone intégré pour les appels vidéo.

Le Nokia PureBook Pro dispose également d’une batterie de tailles différentes. La variante de 15,6 pouces dispose d’une batterie de 63 Wh, tandis que le modèle de 17,3 pouces dispose d’une batterie de 57 Wh. Tous deux prennent en charge la charge rapide par un port USB Type-C, qui est censé atteindre la marque de charge de 60 % en 30 minutes. Il prend également en charge un clavier rétroéclairé. Il fonctionne sous Windows 11 et prend également en charge un capteur d’empreintes digitales.

Prix et disponibilité

Parmi les détails supplémentaires, citons la prise en charge de 4 haut-parleurs de 8 Ohms/1 W, une prise audio de 3,5 mm, un port USB 3,2 Type-A, 2 ports USB Type-C, le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5.0 et un lecteur de carte Micro SD. Il y a également une différence de poids ; le 15,6 pouces pèse 1,7 kg et le modèle 17,3 pouces est légèrement plus lourd avec un poids de 2,5 kg.

Le Nokia PureBook Pro de 15,6 pouces est proposé au prix de 699 euros, et de 799 euros pour la variante de 17,3 pouces. Il n’y a pas de mot sur la date à laquelle il sera disponible à l’achat pour les acheteurs intéressés, mais nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent bientôt. Le nouvel ordinateur portable Nokia est disponible en bleu, gris foncé, rouge et argent.

La société n’a pas encore détaillé la disponibilité, mais elle indique que des pays comme la France, la Belgique, la Finlande, le Danemark, la Suède, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Norvège, l’Islande, le Royaume-Uni, la Suisse, le Maroc, la Tunisie, le Canada et la Thaïlande recevront le PureBook Pro lors de la phase 1 du déploiement.