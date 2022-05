Qu’est-ce qu’un NAS (Network Attached Storage) et à quoi il sert ?

En avez-vous assez de changer de disque dur ? Avez-vous besoin d’accéder aux données de plusieurs machines sur le même réseau, souvent en même temps ? Il semble que vous ayez besoin d’un NAS. Lisez ce qui suit pour en savoir plus.

NAS est l’abréviation de « Network Attached Storage » (stockage en réseau), tandis que les périphériques NAS sont appelés « lecteurs NAS » ou « systèmes NAS ». Ils agissent comme des partages réseau centralisés à utiliser sur un réseau local. Les autres machines du réseau peuvent se connecter à un NAS pour lire et écrire des données comme si le disque était directement connecté à leur ordinateur.

Les périphériques NAS permettent de partager facilement un pool de stockage entre tout un réseau d’ordinateurs et d’autres appareils. Il existe toutes sortes d’utilisations pour un système NAS, notamment le stockage de documents partagés, le partage de projets de groupe, le streaming de médias tels que la musique et les vidéos, ou la sauvegarde de machines locales.

Le stockage en réseau est conçu pour être évolutif, de nombreuses solutions vous permettant simplement d’ajouter ou de remplacer des disques lorsque vous manquez d’espace. Certains de ces systèmes utilisent plusieurs disques en RAID pour la redondance ou la vitesse, tandis que d’autres s’appuient sur une seule baie de disque pour des opérations beaucoup plus petites.

Achetez ou créez votre propre NAS

Par essence, un NAS est un mini-serveur posé sur votre bureau. Vous pouvez le connecter directement à votre ordinateur par un câble USB, mais cela réduirait à néant son principal avantage : le réseau. Un NAS crée un petit réseau qui lui est propre et auquel tout appareil possédant les bonnes informations d’identification (nom d’utilisateur et mot de passe) peut accéder. Un NAS est un pas en avant par rapport à l’utilisation d’un simple disque dur externe, et un pas vers la création de votre propre stockage sur le cloud.

Vous pouvez acheter des systèmes NAS dédiés sous toutes les formes, qu’il s’agisse de boîtiers nus qui vous demandent de fournir vos propres disques durs ou de produits finis qui se branchent directement sur votre routeur avec une configuration minimale.

Une solution de base à deux baies comme le Synology DS220+ peut être achetée à un prix relativement bas. Elle est équipée d’un port Ethernet Gigabit, d’un processeur Intel à double cœur et de 2 Go de DDR4 avec une prise en charge de RAID et de vitesses de lecture séquentielle de plus de 225 Mo/s.

Par ailleurs, de nombreux routeurs disposent d’une fonctionnalité NAS. Le AirPort TimeCapsule d’Apple, aujourd’hui abandonné, peut loger un disque dur et était parfait pour les sauvegardes Time Machine. D’autres disposent d’un connecteur USB à l’arrière, ce qui vous permet de partager le contenu d’un disque dur sur le réseau. Aucune de ces solutions n’est aussi efficace ou puissante qu’un périphérique NAS dédié.

Vous pouvez également construire votre propre disque NAS à partir d’un vieil ordinateur ou d’un Raspberry Pi. FreeNAS est un excellent moyen de transformer un vieil ordinateur et les disques que vous n’utilisez pas en un pool de stockage en réseau. Vous pouvez faire de même avec un Raspberry Pi fonctionnant sous Raspbian si vous avez envie d’un projet de nerd.

Autres options de stockage

Un NAS est une excellente idée si vous avez besoin d’un centre de stockage local centralisé auquel n’importe qui sur votre réseau peut accéder. C’est un peu comme votre propre service de stockage sur le cloud rapide et personnalisé, sans frais permanents. Comme vous pouvez l’imaginer, les NAS sont parfaits pour quiconque manipule de grandes quantités de données : les amateurs d’audio et de vidéo, les entrepreneurs individuels, et même les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’un NAS au bureau. Toutes les personnes qui travaillent avec vous peuvent accéder au NAS et laisser des fichiers ou les récupérer et, avec le bon logiciel, même éditer et manipuler des fichiers simultanément.

L’aspect collaboratif d’un NAS au sein de votre entreprise le rend très attrayant, en particulier si le NAS est connecté à un réseau local. Sans le décalage associé aux logiciels de collaboration sur le cloud, vous pouvez travailler plus rapidement que jamais au sein de votre équipe et investir dans un NAS robuste devrait vous permettre de voir votre productivité monter en flèche.

NAS et stockage sur le cloud

Cela dit, un NAS n’est pas la panacée en matière de stockage. Vous pouvez envisager un stockage en ligne, alias sur le cloud, à des fins de sauvegarde ou de partage de fichiers volumineux en dehors de votre réseau local.

En effet, le fait d’avoir un NAS ne signifie pas que vous pouvez annuler vos abonnements de stockage sur le cloud : la plupart des NAS atteignent leur limite à 10 To et, bien que vous puissiez mettre en place une sorte de matrice RAID en réseau pour obtenir plus d’espace, il est peut-être préférable de stocker vos archives auprès de l’un de nos meilleurs fournisseurs de stockage sur le cloud. Les NAS sont parfaits pour stocker les projets en cours auxquels vous devez accéder rapidement, mais il est préférable de stocker les projets plus anciens dans un endroit moins cher.

Notez que le plafond de stockage est l’une des limites d’un NAS : si vous avez besoin d’une grande quantité d’espace, vous pouvez envisager de mettre en place un serveur de fichiers à la place. Bien que les serveurs de fichiers et les NAS fonctionnent de manière très similaire, un serveur est beaucoup plus puissant et vous donnera un contrôle encore plus grand sur ce qui entre et sort. Cependant, le coût augmente également car non seulement vous aurez besoin d’un matériel plus spécifique, mais vous devrez également payer quelqu’un pour en assurer la maintenance.

NAS et sécurité

Comme tout ce qui est connecté par un réseau, les NAS sont vulnérables aux attaques extérieures des cybercriminels ou à l’espionnage par des agences de renseignement. En général, les mesures de sécurité fournies avec un NAS sont parfaitement adaptées, mais les acheteurs doivent savoir que ce n’est pas toujours le cas.