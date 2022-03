Samsung prend la première place du marché des smartphones en Europe, Apple est 2e

Un nouveau rapport de Strategy Analytics relayé par AppleInsider détaille maintenant comment le marché des smartphones en Europe a progressé tout au long de l’année 2021, avec Apple prenant la deuxième place, et Samsung dominant en première place. Une marque relativement nouvelle, Realme, a réussi à entrer dans le top 5 et à revendiquer le titre de la marque de smartphone à la croissance la plus rapide en Europe pour 2021.

Selon le rapport, Samsung, qui est le leader du marché en Europe, a conservé sa première place pour l’année avec un total de 29 % du marché. Malgré cela, Samsung est la seule entreprise du top 5 qui a connu une baisse (1 %, petite, mais une baisse quand même) par rapport à l’année dernière.

D’autre part, Apple, deuxième sur le classement, a connu une croissance de 11 % d’une année sur l’autre pour l’iPhone, et détient actuellement une part de 23 % du marché européen pour 2021. Sa part de marché reste relativement stable par rapport à l’année dernière.

La troisième place est occupée par Xiaomi avec une part de marché de 20 % et une croissance substantielle de 33 % d’une année sur l’autre. OPPO a pris la quatrième place avec une portion de 5 % de la part de marché, ainsi qu’une croissance notable de 77 % depuis la précédente année.

Cependant, les chiffres qui sont les plus excitants dans ce rapport sont en fait la croissance de Realme. Realme a connu une croissance stupéfiante de 548 % depuis l’année précédente. Cependant, elle détient toujours une part de marché de 3 % pour l’année dernière. Realme est un fabricant basé en Inde fondé en 2018 qui commence maintenant à devenir plus populaire et qui, pour la première fois, s’est hissé dans le top 5.

Realme, une croissance fulgurante

Jusqu’à présent, selon Strategy Analytics, Realme est devenu la marque de smartphones à la croissance la plus rapide en Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Europe occidentale. Pour ceux qui sont curieux, la marque avait réussi à croître de 643 % d’une année sur l’autre en Europe centrale et orientale, et de 426 % en Europe occidentale. Selon les analystes, l’entreprise a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à des spécifications compétentes à des prix agressifs, ainsi qu’à un portefeuille de produits diversifié et à des stratégies de marketing adaptées.

En dehors de cela, l’ensemble du marché des smartphones a connu une croissance en Europe pour 2021, et pour être plus précis, une croissance de 3 %. Gardez à l’esprit qu’Apple ne rapporte plus les expéditions de produits individuels, donc ses chiffres sont basés sur les estimations du cabinet d’analyse.