MWC 2022 : voici le Poco X4 Pro 5G avec son Snapdragon 695 et son triple capteur de 108 mégapixels

Au cours du très important événement mobile MWC 2022, Poco a lancé le Poco X4 Pro 5G dans le monde entier. Le smartphone succède au Poco X3 Pro axé sur la puce phare de l’année dernière, et est livré avec quelques refontes de conception, des mises à niveau de la caméra, et plus encore. On prétend également qu’il s’agit de la version rebaptisée du Redmi Note 11 Pro, déjà disponible sur les marchés mondiaux. Donc, attendez-vous à quelques similitudes matérielles.

Le Poco X4 Pro 5G a adopté un nouveau design entièrement en verre, qui comprend une grande bosse de caméra arrière placée horizontalement, contrairement à celle circulaire sur son prédécesseur. L’appareil pèse 205 g, ce qui est encore beaucoup, mais Poco a aminci le smartphone à 8,12 mm. La bosse de la caméra arrière loge trois capteurs. Il y a une caméra principale de 108 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 118 degrés, et une caméra macro de 2 mégapixels. Il s’agit d’une amélioration (sur le papier !) par rapport aux caméras de 48 mégapixels du X3 Pro. La caméra frontale est de 16 mégapixels.

L’appareil prend en charge un certain nombre de fonctionnalités telles que le mode portrait, la double vidéo, la vidéo super macro, le kaléidoscope, le ralenti et le mode vidéo timelapse.

Le Poco X4 Pro est livré avec un panneau AMOLED de 6,67 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz avec une résolution full HD+. Le panneau prend en charge une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, jusqu’à 1 200 nits de luminosité de pointe et une large gamme de couleurs DCI-P3. Il est alimenté par un SoC Snapdragon 695 de Qualcomm, associé à une mémoire vive de 8 Go et à un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu’à 1 To). L’appareil prend également en charge l’extension dynamique de la RAM pour offrir aux utilisateurs jusqu’à 11 Go de RAM.

Le Poco X4 Pro dispose également d’une prise en charge de la 5G, qui était absente du X3 Pro. Le smartphone tire son énergie d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui prend en charge la charge rapide de 67 W, ce qui est considérablement plus rapide que la charge rapide de 33 W sur le Poco X3 Pro. Il fonctionne sous la surcouche MIUI 13 for Poco basée sur Android 12.

Prix et disponibilité

Pour en venir au prix, le Poco X4 Pro 5G est proposé à partir de 299 euros sur le marché mondial. Vous pouvez vérifier les prix des deux configurations RAM et stockage juste ici :

6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 299 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 349 euros

Le Poco X4 Pro est proposé en trois variantes de couleurs attrayantes, dont le Laser Black, Laser Blue, et le Poco Yellow. Il sera mis en vente à partir du 2 mars, avec des offres de prix disponibles pour les deux modèles.