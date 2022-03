Ce court-métrage tourné avec l’iPhone 13 Pro est incroyablement spectaculaire

Apple aime toujours promouvoir les prouesses des dernières caméras de ses iPhone avec diverses campagnes « Shot on iPhone ». La dernière en date comprend un concours, qui mettait les utilisateurs au défi de présenter leurs meilleures photos macro prises avec l’iPhone 13 Pro.

Cependant, il semble qu’Apple avait un autre tour dans sa manche — un court-métrage réalisé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, connu pour l’incroyable « Oldboy ».

L’histoire commence par un croque-mort qui déterre et vole un vieux cercueil afin d’enterrer un héros qui a sauvé son village. Ensuite, il vous fera passer par toutes sortes d’émotions — il y a de l’action, des moments dramatiques. Mais presque toutes les scènes sont spectaculaires. Une véritable œuvre d’art, diront certains.

Si vous disséquez les plans, vous verrez que le réalisateur a utilisé toutes les caméras de l’iPhone 13 Pro : il y a des plans macro, des plans grand-angles et une utilisation intensive du nouveau mode cinématique. Et j’applaudis Apple pour avoir présenté ce film avec un minimum de retouches post-production. Si vous cherchez bien, vous pouvez certainement voir où le faux effet bokeh du Mode Cinématique a produit quelques bugs — certaines choses qui devraient être au point sont floues et vice versa.

Comme vous le savez probablement, le mode Cinématique est une nouvelle fonctionnalité pour toute la gamme de l’iPhone 13, qui est un peu comme le « mode Portrait mais pour la vidéo ». Il propose également le « Rack Focus », qui simule le lent décalage de la mise au point d’une véritable caméra vidéo.

Magnifique !

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de connaissances sur l’éclairage, beaucoup d’accessoires externes et de stabilisateurs utilisés, et beaucoup d’expérimentation. Les mains d’un réalisateur de renommée mondiale y contribuent probablement aussi. Cependant, les réalisateurs et cinéastes en herbe qui veulent expérimenter et réaliser leurs propres vidéos peuvent certainement tirer une chose ou deux de ce travail — l’inspiration étant probablement l’une de ces choses.

Pour ceux qui cherchent à faire une plongée en profondeur, Apple a également partagé une vidéo « Making of » du court-métrage, qui explique plus en détail comment les scènes ont été mises en place et tournées :