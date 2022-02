Les premiers rendus du Pixel 7 de Google viennent d’être divulgués

Quant au reste du smartphone, il est censé être en grande partie le même que la précédente génération, du moins, à en juger par cette première fuite. Cela inclut les bords d’écran, le capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, les haut-parleurs et la caméra frontale. Si Google conserve le même calendrier de sortie que l’année dernière, nous avons largement le temps d’en savoir plus.

À en juger par ces supposés rendus, et comme pour le Pixel 7 Pro, il semble que Google ne changera pas trop l’apparence du Pixel 7 par rapport à son prédécesseur direct, le Pixel 6 . Ce n’est pas une réelle surprise, car le géant de la recherche a inauguré un nouveau look signature pour sa gamme de smartphones l’année dernière avec l’introduction du Pixel 6. Il suffit de dire qu’il est peu probable que ce design change radicalement de sitôt.